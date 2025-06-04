У кого з пенсіонерів зросте пенсія в червні 2025 року: деталі

Працюючим пенсіонерам передбачена спеціальна доплата, пов'язана з проведенням перерахунку. У червні очікується оновлення розміру пенсій саме для цієї категорії громадян.

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Про це повідомляє Урядовий портал.

Підвищення пенсій для працюючих пенсіонерів буде здійснено з урахуванням минулих місяців.

"Оскільки до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування відомості про сплату єдиного внеску за І квартал 2024 року надійшли у травні, перерахунок працюючим пенсіонерам проведено саме у травні", — зазначає ПФУ.

У червні пенсіонери отримають одноразову виплату, що включає надбавки за три місяці. У подальшому надбавку виплачуватимуть на щомісячній основі разом з основною пенсією.

Хто з пенсіонерів підпадає під перерахунок:

пенсіонери, які після призначення або попереднього перерахунку пенсії, продовжували працювати і набули не менше 2 років страхового стажу. Такі особи мають право на найвигідніший варіант перерахунку. Тобто, з дорахуванням новопридбаного стажу або стажу та зарплати після призначення чи попереднього перерахунку пенсії;

ті, хто після призначення або попереднього перерахунку пенсії, продовжували працювати і набули менш як 2 роки страхового стажу, але, водночас, минуло принаймні 2 календарних роки Для таких пенсіонерів збільшення виплат відбувається тільки з дорахуванням новопридбаного страхового стажу.

Нагадаємо, українці з досвідом роботи в 21 рік можуть вийти на пенсію тільки після 65 років. Право на пенсію залежить від страхового стажу.

Фокус також писав про доплати до пенсій в Україні в розмірі від 300 до 570 гривень. Доплата належить тим пенсіонерам, чий розмір виплат нижчий за 10 340 гривень.