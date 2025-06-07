Некоторые украинцы могут получать сразу две пенсии в 2025 году: кого это касается

На фоне полномасштабной войны, которую Россия продолжает вести против Украины, количество людей с инвалидностью в стране значительно возросло. В отдельных случаях такие люди могут получать не одну, а сразу две пенсии одновременно.

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Об этом сообщил независимый консультант по вопросам пенсионного обеспечения Сергей Коробкин в интервью изданию УНИАН.

Он пояснил: по закону, украинцы могут претендовать на пенсию либо по возрасту, либо по инвалидности, либо по потере кормильца. Но из этого правила есть важное исключение.

"Лица с инвалидностью с детства могут получать две выплаты одновременно: пенсию по потере кормильца — например, после смерти родителей или супруга, — и государственную социальную помощь, оформленную по инвалидности через органы соцзащиты," — подчеркнул эксперт.

Это правило распространяется даже на взрослых людей, если они остаются недееспособными. В такой ситуации государство гарантирует им двойную финансовую поддержку — как компенсацию за утрату кормильца и как помощь из-за ограничений по здоровью.

Основная пенсия по инвалидности в Украине назначается на основании закона "Об общеобязательном пенсионном страховании". Размер выплат зависит от:

группы инвалидности (I, II или III);

состояния здоровья (подтверждается заключением МСЭК);

наличия или отсутствия страхового стажа;

возраста, в котором наступила инвалидность.

Как объясняет Коробкин, сначала рассчитывается обычная пенсия по возрасту, которую потенциально мог бы получать человек, а затем применяется процент в зависимости от группы инвалидности:

100% — для I группы;

90% — для II группы;

50% — для III группы.

Минимально возможная сумма пенсии по инвалидности — 2 361 гривна.

Военнослужащие, получившие инвалидность в результате боевых действий, получают пенсию по отдельному закону и по другим расчетам. С 1 марта 2025 года были пересмотрены суммы выплат:

I группа — 16 847 гривен;

II группа — 13 829 гривен;

III группа — 9 478 гривен.

Ниже этих уровней выплаты быть не могут. Размер военной пенсии зависит от денежного обеспечения, а также категории и группы инвалидности.

Отметим, в марте Фокус писал о пенсиях по инвалидности, которые будут получать украинцы в 2025 году. Согласно пояснениям Пенсионного фонда Украины, произойдет индексация выплат в соответствии с законом о бюджете. В ПФУ сообщили, что пенсия для людей с инвалидностью 1 группы — 2 980 грн, неработающих людей с инвалидностью 2 и 3 группы — 2 520 грн, работающих людей с инвалидностью 2 093 грн.

Напоминаем, в апреле эксперт Сергей Коробкин объяснил, в каких случаях лучше выбрать пенсию по инвалидности, чем пенсию по возрасту.