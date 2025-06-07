Деякі українці можуть отримувати одразу дві пенсії у 2025 році: кого це стосується

На тлі повномасштабної війни, яку Росія продовжує вести проти України, кількість людей з інвалідністю в країні значно зросла. В окремих випадках такі люди можуть отримувати не одну, а одразу дві пенсії одночасно.

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Про це повідомив незалежний консультант з питань пенсійного забезпечення Сергій Коробкін в інтерв'ю виданню УНІАН.

Він пояснив: за законом, українці можуть претендувати на пенсію або за віком, або за інвалідністю, або за втратою годувальника. Але з цього правила є важливий виняток.

"Особи з інвалідністю з дитинства можуть отримувати дві виплати одночасно: пенсію через втрату годувальника — наприклад, після смерті батьків або чоловіка, — і державну соціальну допомогу, оформлену за інвалідністю через органи соцзахисту", — підкреслив експерт.

Це правило поширюється навіть на дорослих людей, якщо вони залишаються недієздатними. У такій ситуації держава гарантує їм подвійну фінансову підтримку — як компенсацію за втрату годувальника і як допомогу через обмеження у здоров'ї.

Основна пенсія по інвалідності в Україні призначається на підставі закону "Про загальнообов'язкове пенсійне страхування". Розмір виплат залежить від:

групи інвалідності (I, II або III);

стану здоров'я (підтверджується висновком МСЕК);

наявності або відсутності страхового стажу;

віку, в якому настала інвалідність.

Як пояснює Коробкін, спочатку розраховується звичайна пенсія за віком, яку потенційно могла б отримувати людина, а потім застосовується відсоток залежно від групи інвалідності:

100% — для I групи;

90% — для II групи;

50% — для III групи.

Мінімально можлива сума пенсії по інвалідності — 2 361 гривня.

Військовослужбовці, які отримали інвалідність унаслідок бойових дій, отримують пенсію за окремим законом і за іншими розрахунками. З 1 березня 2025 року було переглянуто суми виплат:

I група — 16 847 гривень;

II група — 13 829 гривень;

III група — 9 478 гривень.

Нижче цих рівнів виплати бути не можуть. Розмір військової пенсії залежить від грошового забезпечення, а також категорії та групи інвалідності.

Зазначимо, у березні Фокус писав про пенсії по інвалідності, які отримуватимуть українці у 2025 році. Згідно з поясненнями Пенсійного фонду України, відбудеться індексація виплат відповідно до закону про бюджет. У ПФУ повідомили, що пенсія для людей з інвалідністю 1 групи — 2 980 грн, для непрацюючих людей з інвалідністю 2 і 3 групи — 2 520 грн, для людей з інвалідністю, які працюють, — 2 093 грн.

Нагадуємо, у квітні експерт Сергій Коробкін пояснив, у яких випадках краще обрати пенсію за інвалідністю, ніж пенсію за віком.