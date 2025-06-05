ВПЛ могут лишить выплат: как проходят проверки переселенцев

Проверки мест проживания внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), осуществляемые представителями Национальной социальной службы, начались в августе 2023 года и будут продолжаться в июне 2025 года.

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Об этом говорится в материале издания "NV".

Для проведения проверки места проживания внутренне перемещенного лица (ВПЛ) необходимы определенные основания. К ним могут относиться:

информация в автоматизированных реестрах;

уведомление об изменении фактического места жительства (пребывания) получателя помощи;

результаты верификации в соответствии с критериями назначения помощи;

сообщения от третьих лиц.

В случае получения соответствующей информации представители государственной социальной службы обязаны оперативно отреагировать и назначить дату проведения проверки фактического места проживания внутренне перемещенного лица (ВПЛ).

Перед самой проверкой человек должен быть заранее уведомлен — не менее чем за два календарных дня. Обычно это происходит с помощью телефонного звонка или другого средства связи, которое фиксирует факт сообщения.

После уведомления у специалистов Национальной социальной службы есть 10 рабочих дней для проведения проверки на месте. Однако если ВПЛ сообщает, что временно отсутствует — например, находится у родственников, в отпуске или по другой уважительной причине — проверка может быть перенесена на две недели.

Если в назначенное время по адресу проживания никого не оказалось, представители службы составляют соответствующий акт. В тот же день ВПЛ информируют о необходимости в течение 14 рабочих дней лично явиться в орган социальной защиты по месту учета для прохождения идентификации.

Если человек не появляется в течение 30 календарных дней после проведения проверки, выплаты временно приостанавливаются со следующего месяца. Об этом ВПЛ уведомляют удобным и доступным способом.

В случае, если у получателя помощи были веские причины отсутствия — болезнь, командировка или другие обстоятельства, — он может подать заявление о возобновлении выплат, приложив соответствующие подтверждающие документы.

Социальная служба обязана постоянно держать человека в курсе: от первого уведомления о проверке до возможного временного прекращения помощи. Прохождение процедуры идентификации — обязательное условие для восстановления выплат.

После получения таких сведений представители государственной службы обязаны оперативно отреагировать и определить дату проведения проверки.

Напомним, в июне 2025 года ВПЛ в Украине продолжат получать ежемесячные денежные выплаты от государства. Правительство решило продолжить финансовую поддержку для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Также сообщалось, что военнослужащие ВСУ, которые защищают страну от российской агрессии, в июне 2025 года получат ряд дополнительных денежных выплат. Речь идет о шести ключевых видах таких доплат.