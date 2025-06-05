ВПО можуть позбавити виплат: як проходять перевірки переселенців

Перевірки місць проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які здійснюють представники Національної соціальної служби, розпочалися в серпні 2023 року і триватимуть до червня 2025 року.

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Про це йдеться в матеріалі видання "NV".

Для проведення перевірки місця проживання внутрішньо переміщеної особи (ВПО) необхідні певні підстави. До них можуть належати:

інформація в автоматизованих реєстрах;

повідомлення про зміну фактичного місця проживання (перебування) отримувача допомоги;

результати верифікації відповідно до критеріїв призначення допомоги;

повідомлення від третіх осіб.

У разі отримання відповідної інформації представники державної соціальної служби зобов'язані оперативно відреагувати та призначити дату проведення перевірки фактичного місця проживання внутрішньо переміщеної особи (ВПО).

Перед самою перевіркою людина має бути заздалегідь повідомлена — не менше ніж за два календарні дні. Зазвичай це відбувається за допомогою телефонного дзвінка або іншого засобу зв'язку, який фіксує факт повідомлення.

Після повідомлення фахівці Національної соціальної служби мають 10 робочих днів для проведення перевірки на місці. Однак якщо ВПО повідомляє, що тимчасово відсутня — наприклад, перебуває у родичів, у відпустці або з іншої поважної причини — перевірку може бути перенесено на два тижні.

Якщо в призначений час за адресою проживання нікого не виявилося, представники служби складають відповідний акт. Того ж дня ВПО інформують про необхідність протягом 14 робочих днів особисто з'явитися до органу соціального захисту за місцем обліку для проходження ідентифікації.

Якщо людина не з'являється протягом 30 календарних днів після проведення перевірки, виплати тимчасово припиняються з наступного місяця. Про це ВПО повідомляють зручним і доступним способом.

У разі, якщо в одержувача допомоги були вагомі причини відсутності — хвороба, відрядження або інші обставини, — він може подати заяву про відновлення виплат, додавши відповідні підтверджувальні документи.

Соціальна служба зобов'язана постійно тримати людину в курсі: від першого повідомлення про перевірку до можливого тимчасового припинення допомоги. Проходження процедури ідентифікації — обов'язкова умова для відновлення виплат.

Після отримання таких відомостей представники державної служби зобов'язані оперативно відреагувати та визначити дату проведення перевірки.

Нагадаємо, у червні 2025 року ВПО в Україні продовжать отримувати щомісячні грошові виплати від держави. Уряд вирішив продовжити фінансову підтримку для тих, хто опинився у важкій життєвій ситуації.

Також повідомлялося, що військовослужбовці ЗСУ, які захищають країну від російської агресії, у червні 2025 року отримають низку додаткових грошових виплат. Йдеться про шість ключових видів таких доплат.