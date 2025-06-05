Безопасные переводы на карту: на какие доходы ГНС не обращает внимания

Согласно законодательству Украины, существует более сотни случаев, когда денежные переводы не подлежат налогообложению. Это, в частности, социальные выплаты, транзакции между родственниками, возврат долгов, доходы от инвестиций в государственные ценные бумаги. Но чтобы избежать вопросов со стороны налоговой, необходимо придерживаться определенных процедур и иметь документальное подтверждение. Известно, какие именно доходы не включаются в налогооблагаемую базу — и как это работает на практике.

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Об этом пишет издание Новости.LIVE.

Наличие в списке исключений не гарантирует иммунитета от внимания налоговой. Чтобы перевод действительно не подлежал налогообложению, его нужно должным образом оформить: указать конкретное назначение и иметь документы, которые это подтверждают. Без этого даже легальная транзакция может вызвать интерес у контролирующих органов.

Согласно статье 165 Налогового кодекса Украины, самой распространенной категорией финансовых операций, освобожденных от налогообложения, являются социальные выплаты. К ним относятся:

пенсионное обеспечение;

стипендии;

взносы в пенсионные программы;

официальная материальная помощь;

государственные компенсационные выплаты.

Операции между близкими родственниками также подпадают под специальный налоговый режим с нулевой ставкой. Это касается, в частности, переводов в рамках раздела имущества после развода, алиментов на детей или нетрудоспособных лиц, компенсаций за отказ от наследства. В этот перечень входят и денежные подарки — но только при условии надлежащего оформления.

Важно точно определить степень родственной связи, ведь именно она влияет на налогообложение. Налоговые льготы распространяются только на финансовые операции между членами первой степени: родителями, детьми, супругами, родными братьями и сестрами, бабушками, дедушками, внуками. Остальные родственники — в частности свекры, тещи, зятья, невестки, двоюродные братья или сестры — не освобождаются от налогообложения, и их переводы подпадают под общие правила.

Еще один тип финансовых операций, который не облагается налогом, — это возврат средств за приобретенный товар или услугу. Если потребитель получил некачественный продукт или заказ не соответствует заявленным условиям, он вправе требовать компенсацию. В таких случаях поступление на карту не считается доходом, а расценивается как возмещение расходов, поэтому не подлежит налогообложению.

К другим распространенным среди украинцев финансовым операциям, которые не подлежат налогообложению, относятся:

проценты по облигациям внутреннего государственного займа;

продажа лома металлов;

оплата за донорство крови;

возврат основной суммы займа;

возврат финансовой помощи, подлежащей возврату;

переводы физических лиц-предпринимателей на собственные личные карточки;

доходы от операций купли-продажи иностранной валюты.

Для того, чтобы снизить риски недоразумений с налоговой, необходимо четко указывать назначение платежа, а не оставлять это поле пустым или использовать размытые формулировки. Такой подход значительно проще и безопаснее, чем в дальнейшем объяснять контролирующим органам суть операции и искать подтверждающие документы.

Напомним, Фокус писал, что сервис NovaPay обновил ограничения для онлайн-оплат и денежных переводов. Эксперты рассказали, как это связано с "письмами счастья" от налоговой, каким образом она отслеживает платежи через финансовые компании и что грозит тем, кто осуществляет продажу товаров наложенным платежом через систему NovaPay.

Также Фокус рассказывал, кто в Украине выиграет от нового ограничения по картам.