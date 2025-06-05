Безпечні перекази на картку: на які доходи ДПС не звертає уваги

Згідно із законодавством України, існує понад сотня випадків, коли грошові перекази не підлягають оподаткуванню. Це, зокрема, соціальні виплати, транзакції між родичами, повернення боргів, доходи від інвестицій у державні цінні папери. Але щоб уникнути запитань з боку податкової, необхідно дотримуватися визначених процедур і мати документальне підтвердження. Відомо, які саме доходи не включаються до оподатковуваної бази — і як це працює на практиці.

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Про це пише видання Новини.LIVE.

Наявність у списку винятків не гарантує імунітету від уваги податкової. Щоб переказ дійсно не підлягав оподаткуванню, його потрібно належним чином оформити: вказати конкретне призначення та мати документи, які це підтверджують. Без цього навіть легальна транзакція може викликати інтерес у контролюючих органів.

Згідно із статтею 165 Податкового кодексу України, найпоширенішою категорією фінансових операцій, звільнених від оподаткування, є соціальні виплати. До них належать:

пенсійне забезпечення;

стипендії;

внески в пенсійні програми;

офіційна матеріальна допомога;

державні компенсаційні виплати.

Операції між близькими родичами також підпадають під спеціальний податковий режим із нульовою ставкою. Це стосується, зокрема, переказів у межах поділу майна після розлучення, аліментів на дітей або непрацездатних осіб, компенсацій за відмову від спадщини. До цього переліку входять і грошові дарунки — але лише за умови належного оформлення.

Важливо точно визначити ступінь родинного зв’язку, адже саме він впливає на оподаткування. Податкові пільги поширюються лише на фінансові операції між членами першого ступеню: батьками, дітьми, подружжям, рідними братами й сестрами, бабусями, дідусями, онуками. Решта родичів — зокрема свекри, тещі, зяті, невістки, двоюрідні брати чи сестри — не звільняються від оподаткування, і їхні перекази підпадають під загальні правила.

Ще один тип фінансових операцій, що не оподатковується, — це повернення коштів за придбаний товар або послугу. Якщо споживач отримав неякісний продукт або замовлення не відповідає заявленим умовам, він має право вимагати компенсацію. У таких випадках надходження на картку не вважається доходом, а розцінюється як відшкодування витрат, тож не підлягає оподаткуванню.

До інших поширених серед українців фінансових операцій, які не підлягають оподаткуванню, належать:

проценти за облігаціями внутрішньої державної позики;

продаж брухту металів;

оплата за донорство крові;

повернення основної суми позики;

повернення фінансової допомоги, що підлягає поверненню;

перекази фізичних осіб-підприємців на власні особисті картки;

доходи від операцій купівлі-продажу іноземної валюти.

Для того, щоб знизити ризики непорозумінь із податковою, необхідно чітко вказувати призначення платежу, а не залишати це поле порожнім або використовувати розмиті формулювання. Такий підхід значно простіший і безпечніший, ніж надалі пояснювати контролюючим органам суть операції та шукати підтверджувальні документи.

Нагадаємо, Фокус писав, що сервіс NovaPay оновив обмеження для онлайн-оплат та грошових переказів. Експерти розповіли, як це пов'язано із "листами щастя" від податкової, яким чином вона відслідковує платежі через фінансові компанії та що загрожує тим, хто здійснює продаж товарів післяплатою через систему NovaPay.

Також Фокус розповідав, хто в Україні виграє від нового обмеження за картками.