Малина по 1 500 грн за килограмм: какая цена на ягоды в супермаркетах и какие прогнозы (видео)

В украинском супермаркете заметили цену на малину, которая удивила потенциальных покупателей. На ценнике указано, что свежая ягода стоит 1 500 грн за килограмм, свидетельствует видео из соцсетей. Агроэксперты объяснили, какие проблемы с урожаем малины в 2025 году.

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Видео с ценой на малину в 2025 году опубликовали в Telegram-канале "Одесса info".

Сообщение с кадрами посещения супермаркета появилось в канале днем 5 июня. Женщина, которая ведет запись, показывает ценники на фруктовом прилавке. Видим, около двух десятков пластиковых контейнеров, заполненных свежими ягодами. Цена — 1 499,5 грн/кг (около 36 долл./кг). На видео указано, что событие произошло в Одессе. Слышен голос, который говорит, что цена неприемлема.

"Малину мы пока что покупать не будем", — говорит одесситка, которая, вероятно, ответила дочери на просьбу купить ягоды.

Цена на малину — детали

Фокус поискал в сети цены на малину в украинских супермаркетах, в которых она есть в продаже. Выяснилось, что в магазине "Сильпо" цена в онлайн-магазине — 149,90 грн/100 грамм, то есть 1 499 грн за килограмм.

Цена на малину — какая стоимость на ценнике в "Сильпо" Фото: Скриншот

С другой стороны, на сайте этого же магазина, а также в "Варусе", есть более дешевое предложение: за 179 грн/кг и 299 грн/кг (соответственно). Из ценников не ясно, чем отличается малина за полторы тысячи гривен (отборная) и ягода на порядок дешевле.

Цена на малину — какая стоимость на ценнике в "Варус" Фото: Скриншот Цена на малину — другая стоимость на ценнике в "Сильпо"

На портале Agronews в мае спрогнозировали цену на малину в 2025/26 годах. Эксперты объяснили, что ожидают роста стоимости этого вида ягод из-за сложных погодных условий в странах, где ее выращивают: в Украине, Польше, Сербии. Отдельно остановились на Сербии. Выяснилось, что кроме погоды, на ситуацию повлияли болезни растений (серая гниль, вирус кольцевой пятнистости) и старение плантаций. Ожидают падения выращивания малины на 20-30% и говорят даже об урожае, самом низком за последние 30 лет. Возможная цена — 3,5 евро/кг свежей и 5-5,5 евро/кг мороженой, говорится в статье аналитиков.

При этом год назад, весной 2024 года, на портале east-fruit рассказали о подорожании малины. Аналитики назвали цену в супермаркетах на порядок ниже, чем в 2025 году: 250-350 грн/кг. Впрочем, на инфографике видим, что до конца мая цена держалась на уровне 1200 грн/кг.

Цена на малину — какие изменения с 2018 по 2024 год Фото: east-fruit.com

Отметим, ранее Фокус писал о ценах на черешню, которая удивила украинцев. На портале EastFruit привели информацию с полок супермаркетов и рынков. Выяснилось, что фермерская черешня стоит 100-200 грн/кг, а импортная — 400-850 грн/кг. Аналитики также отметили, что в прошлом году ягоды стоили вдвое дешевле: украинцы платили 50 грн/кг. Также они объяснили, почему в магазины завозят мало импортных ягод. Причина такой ситуации — слишком маленькие размеры ягод и угроза, что они помнутся при перевозке.

Напоминаем, 12 мая на EastFruit опубликовали информацию о ценах на овощи и фрукты в украинских супермаркетах и объяснили, что будет дорожать, а что нет.