Малина по 1 500 грн за кілограм: яка ціна на ягоди в супермаркетах та які прогнози (відео)

В українському супермаркеті помітили ціну на малину, яка здивувала потенційних покупців. На ціннику вказано, що свіжа ягода коштує 1 500 грн за кілограм, свідчить відео з соцмереж. Агроексперти пояснили, які проблеми з урожаєм малини у 2025 році.

Related video

Відео з ціною на малину у 2025 році опублікували у Telegram-каналі "Одесса info".

Допис з кадрами відвідування супермаркету з'явився у каналі вдень 5 червня. Жінка, яка веде запис, показує цінники на фруктовому прилавку. Бачимо, близько двох десятків пластикових контейнерів, заповнених свіжими ягодами. Ціна — 1 499,5 грн/кг (близько 36 дол./кг). На відео вказано, що подія відбулась в Одесі. Чути голос, який говорить, що ціна неприйнятна.

"Малину ми поки що купувати не будемо", — говорить одеситка, яка, ймовірно, відповіла дочці на прохання купити ягоди.

Ціна на малину — деталі

Фокус пошукав у мережі ціни на малину в українських супермаркетах, у яких вона є у продажу. З'ясувалось, що магазині "Сільпо" ціна в онлайн-магазині — 149,90 грн/100 грам, тобто 1 499 грн за кілограм.

Ціна на малину - яка вартість на ціннику в "Сільпо" Фото: Скриншот

З іншого боку, на сайті цього ж магазину, а також у "Варусі", є дешевша пропозиція: за 179 грн/кг та 299 грн/кг (відповідно). З цінників не ясно, чим відрізняється малина за півтори тисячі гривень (відбірна) та на порядок дешевша ягода.

Ціна на малину - яка вартість на ціннику в "Варус" Фото: Скриншот Ціна на малину - інша вартість на ціннику в "Сільпо"

На порталі Agronews у травні спрогнозували ціну на малину у 2025/26 роках. Експерти пояснили, що очікують зростання вартості цього виду ягід через складні погодні умови в країнах, де її вирощують: в Україні, Польщі, Сербії. Окремо спинились на Сербії. З'ясувалось, що крім погоди, на ситуацію вплинули хвороби рослин (сіра гниль, вірус кільцевої плямистості) та старіння плантацій. Очікують падіння вирощування малини на 20-30% і говорять навіть про урожай, найнижчий за останні 30 років. Можлива ціна — 3,5 євро/кг свіжої та 5-5,5 євро/кг мороженої, ідеться у статті аналітиків.

При цьому рік тому, весною 2024 року, на порталі east-fruit розповіли про здорожчання малини. Аналітики назвали ціну у супермаркетах на порядок нижчу, ніж у 2025 році: 250-350 грн/кг. Втім, на інфографіці бачимо, що до кінця травня ціна трималась на рівні 1200 грн/кг.

Ціна на малину - які зміни з 2018 по 2024 рік Фото: east-fruit.com

Зазначимо, раніше Фокус писав про ціни на черешню, яка здивувала українців. На порталі EastFruit навели інформацію з полиць супермаркетів та ринків. З'ясувалось, що фермерська черешня коштує 100-200 грн/кг, а імпортна — 400-850 грн/кг. Аналітики також зауважили, що минулого року ягоди коштували удвічі дешевше: українці платили 50 грн/кг. Також вони пояснили, чому у магазини завозять мало імпортних ягід. Причина такої ситуації — надто маленькі розміри ягід і загроза, що вони помнуться під час перевезення.

Нагадуємо, 12 травня на EastFruit опублікували інформацію про ціни на овочі та фрукти в українських супермаркетах та пояснили, що дорожчатиме, а що ні.