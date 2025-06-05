Цены на квартиры: в каком городе самая бюджетная недвижимость и выгодно ли в Украине сейчас покупать жилье

Рынок недвижимости в Украине продолжает работать, несмотря на войну. Сделки купли-продажи жилья продолжаются, люди продолжают покупать квартиры и дома. Впрочем, о полноценном оживлении говорить пока рано. Экс-президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) Юрий Пита объяснил, в каких городах цены самые низкие и самые высокие, а также где сейчас выгоднее всего инвестировать в жилье.

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Об этом пишет УНИАН.

Рейтинг городов Украины по ценам на квартиры: от самых дешевых до самых дорогих

По словам эксперта, самые низкие цены на жилье сейчас фиксируют в Сумах, Харькове и Николаеве. Например, стоимость однокомнатной квартиры в этих городах в среднем составляет 25-30 тысяч долларов — в зависимости от состояния квартиры и района. На рынке также встречаются более дорогие предложения - до 50 тысяч долларов, но в то же время есть и варианты за 20 тысяч. В то же время, несмотря на доступные цены, спрос остается сдержанным - главным образом из-за вопросов безопасности и нестабильной ситуации в регионах.

Пита также назвал регионы с самыми высокими ценами на жилье. Безоговорочным лидером по стоимости квадратного метра остается Киев - здесь однокомнатная квартира в среднем стоит 1200-1300 долларов за "квадрат", хотя цена значительно варьируется в зависимости от состояния жилья и района.

Среди западных регионов первенство удерживает Львов - еще до начала полномасштабной войны он был самым дорогим городом этого макрорегиона, и эта тенденция сохраняется. Высокие цены также фиксируются на Закарпатье — в основном из-за ограниченного количества жилья и стабильно высокого спроса. Активную динамику на рынке недвижимости эксперт отмечает и в Ивано-Франковске и Черновцах.

Эксперт отмечает, что украинцы чаще всего выбирают именно квартиры — они остаются основным типом жилья на рынке. Это объясняется практичностью: в городах проще найти работу, есть доступ к школам, детсадам и другим важным сервисам. Дома за городом, по словам эксперта, в основном покупают как дополнительное жилье - для отдыха или с расчетом на будущее.

Стоит ли сейчас инвестировать в жилье

По словам Питы, в нынешних условиях украинский рынок недвижимости остается рынком покупателя - именно он сейчас диктует условия сделки. Покупатели могут торговаться, предлагать собственные варианты расчета и получать скидки, особенно если имеют собственные средства и не зависят от финансирования через государственные программы. Объявленная цена, по его словам, далеко не всегда является окончательной. Такая ситуация создает благоприятные условия для тех, кто хочет приобрести жилье.

Зато продавцы вынуждены самостоятельно определять, насколько им срочно нужны деньги и как именно они планируют их использовать. Впрочем, даже в условиях политической стабилизации, резких изменений на рынке ожидать не стоит - процесс оживления будет постепенным.

"Даже если завтра договариваются (о прекращении огня — ред.), то все равно резких изменений не будет. Рынок реагирует постепенно. Поэтому если что-то изменится, то первые сдвиги мы почувствуем не раньше, чем через два-три месяца - где-то ближе к августу-сентябрю. Договоренности могут быть сегодня достигнуты, а через неделю их могут снова нарушить. Люди будут ждать, насколько договоренности окажутся устойчивыми, и не будут спешить с решениями", - пояснил эксперт.

В то же время он обращает внимание на снижение количества предложений на рынке жилья. По его оценкам, уже сейчас наблюдается тенденция к дефициту: продавать недвижимость готовы далеко не все, а найти качественный объект — становится все сложнее. И это касается не только столицы, но и регионов.

Специалист предполагает, что если такая ситуация сохранится, даже без существенных политических изменений, рынок может отреагировать ростом цен. Ведь спрос будет сохраняться, а количество объектов для продажи — уменьшится. В перспективе это может привести к удорожанию жилья в отдельных городах и сегментах.

"Все зависит от готовности продавцов. Если они не спешат выставлять жилье на продажу, а покупатели есть, цены могут вырасти по закону спроса и предложения. Уже сейчас, чтобы найти достойный объект, нужно постараться. Это также сигнал об изменениях на рынке", - подытожил Пита.

Напомним, в ряде украинских городов подорожала аренда однокомнатных квартир. Наибольший рост зафиксировали в Киеве, Львове, Днепре, Одессе, Ужгороде, Ровно и Хмельницком.

Также сообщалось, что украинцу, чтобы купить собственное жилье, нужно откладывать всю свою зарплату в течение 5-7 лет. Однако в некоторых городах этот срок может сократиться до двух лет - все зависит от региона.