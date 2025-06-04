Цифра не радует: сколько лет надо работать, чтобы купить квартиру в Украине

Украинцу, чтобы купить собственное жилье, потребуется откладывать всю свою зарплату в течение 5–7 лет. Однако в некоторых городах этот срок может сократиться до двух лет — всё зависит от региона.

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Об этом говорится в материале издания "РБК-Украина".

Эксперты подсчитали, сколько лет потребуется жителям областных центров Украины, чтобы накопить на однокомнатную квартиру. Для расчета использовали медианные зарплаты и средние цены на жилье на вторичном рынке по состоянию на апрель 2025 года.

Наиболее доступная недвижимость — в прифронтовых городах, где из-за боевых действий цены остаются самыми низкими:

в Херсоне на квартиру можно заработать менее чем за 2 года;

в Запорожье, Николаеве и Сумах — за 2-3 года.

Где самое дорогое жилье

Наименее доступными остаются крупные города:

Киев — почти 10 лет откладывания зарплаты;

Львов и Винница — около 8 лет;

В Ужгороде, несмотря на высокую стоимость аренды, приобрести собственную квартиру можно, отложив зарплату за шесть лет. В Харькове и Днепре, где раньше был оживлённый рынок недвижимости, на жильё потребуется менее четырёх лет доходов.

В среднем по стране на покупку квартиры нужно 5–7 лет без дополнительных трат. Эти данные позволяют оценить реальную доступность жилья в разных регионах.

Напомним, что в городе Пенне (итальянский регион Абруццо) ввели программу, по которой дома продают по одному евро. Продавая дома по цене кофе, в населенном пункте пытаются остановить депопуляцию.

Позже стало известно, что женщина купила дом в Италии за 1 евро. На ремонт она потратила 475 000 долларов.