Цифра не тішить: скільки років треба працювати, щоб купити квартиру в Україні

Українцю, щоб купити власне житло, потрібно відкладати всю свою зарплату протягом 5-7 років. Однак у деяких містах цей термін може скоротитися до двох років — усе залежить від регіону.

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Про це йдеться в матеріалі видання "РБК-Україна".

Експерти підрахували, скільки років знадобиться жителям обласних центрів України, щоб накопичити на однокімнатну квартиру. Для розрахунку використовували медіанні зарплати та середні ціни на житло на вторинному ринку станом на квітень 2025 року.

Найдоступніша нерухомість — у прифронтових містах, де через бойові дії ціни залишаються найнижчими:

у Херсоні на квартиру можна заробити менш ніж за 2 роки;

у Запоріжжі, Миколаєві та Сумах — за 2-3 роки.

Де найдорожче житло

Найменш доступними залишаються великі міста:

Київ — майже 10 років відкладання зарплати;

Львів і Вінниця — близько 8 років;

В Ужгороді, попри високу вартість оренди, придбати власну квартиру можна, відклавши зарплату за шість років. У Харкові та Дніпрі, де раніше був жвавий ринок нерухомості, на житло знадобиться менше чотирьох років доходів.

У середньому по країні на купівлю квартири потрібно 5-7 років без додаткових витрат. Ці дані дають змогу оцінити реальну доступність житла в різних регіонах.

Нагадаємо, що в місті Пенне (італійський регіон Абруццо) запровадили програму, за якою будинки продають по одному євро. Продаючи будинки за ціною кави, у населеному пункті намагаються зупинити депопуляцію.

Пізніше стало відомо, що жінка купила будинок в Італії за 1 євро. На ремонт вона витратила 475 000 доларів.