Ціни на квартири: в якому місті найбюджетніша нерухомість і чи вигідно в Україні зараз купувати житло

Ринок нерухомості в Україні продовжує працювати, незважаючи на війну. Угоди купівлі-продажу житла тривають, люди й далі купують квартири та будинки. Втім, про повноцінне пожвавлення говорити поки рано. Експрезидент Асоціації фахівців з нерухомості України (АФНУ) Юрій Піта пояснив, у яких містах ціни найнижчі й найвищі, а також де нині найвигідніше інвестувати в житло.

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Про це пише УНІАН.

Рейтинг міст України за цінами на квартири: від найдешевших до найдорожчих

За словами експерта, найнижчі ціни на житло наразі фіксують у Сумах, Харкові та Миколаєві. Наприклад, вартість однокімнатної квартири в цих містах у середньому становить 25–30 тисяч доларів — залежно від стану помешкання й району. На ринку також трапляються дорожчі пропозиції — до 50 тисяч доларів, але водночас є й варіанти за 20 тисяч. Водночас, попри доступні ціни, попит залишається стриманим — головним чином через питання безпеки та нестабільну ситуацію в регіонах.

Піта також назвав регіони з найвищими цінами на житло. Беззаперечним лідером за вартістю квадратного метра залишається Київ — тут однокімнатна квартира в середньому коштує 1200–1300 доларів за "квадрат", хоча ціна значно варіюється залежно від стану житла та району.

Серед західних регіонів першість утримує Львів — ще до початку повномасштабної війни він був найдорожчим містом цього макрорегіону, і ця тенденція зберігається. Високі ціни також фіксуються на Закарпатті — здебільшого через обмежену кількість житла та стабільно високий попит. Активну динаміку на ринку нерухомості експерт відзначає і в Івано-Франківську та Чернівцях.

Експерт зазначає, що українці найчастіше обирають саме квартири — вони залишаються основним типом житла на ринку. Це пояснюється практичністю: у містах простіше знайти роботу, є доступ до шкіл, дитсадків та інших важливих сервісів. Будинки за містом, за словами експерта, здебільшого купують як додаткове житло — для відпочинку або з розрахунком на майбутнє.

Чи варто зараз інвестувати в житло

За словами Піти, в нинішніх умовах український ринок нерухомості залишається ринком покупця — саме він нині диктує умови угоди. Покупці можуть торгуватися, пропонувати власні варіанти розрахунку й отримувати знижки, особливо якщо мають власні кошти і не залежать від фінансування через державні програми. Оголошена ціна, за його словами, далеко не завжди є остаточною. Така ситуація створює сприятливі умови для тих, хто хоче придбати житло.

Натомість продавці змушені самостійно визначати, наскільки їм терміново потрібні гроші та як саме вони планують їх використати. Утім, навіть за умов політичної стабілізації, різких змін на ринку очікувати не варто — процес пожвавлення буде поступовим.

"Навіть якщо завтра домовляються (про припинення вогню – ред.), то все одно різких змін не буде. Ринок реагує поступово. Тому якщо щось зміниться, то перші зрушення ми відчуємо не раніше, ніж через два-три місяці – десь ближче до серпня-вересня. Домовленості можуть бути сьогодні досягнуті, а через тиждень їх можуть знову порушити. Люди чекатимуть, наскільки домовленості виявляться стійкими, і не поспішатимуть з рішеннями", — пояснив експерт.

Водночас він звертає увагу на зниження кількості пропозицій на ринку житла. За його оцінками, вже зараз спостерігається тенденція до дефіциту: продавати нерухомість готові далеко не всі, а знайти якісний об’єкт — стає дедалі складніше. І це стосується не лише столиці, а й регіонів.

Фахівець припускає, що якщо така ситуація збережеться, навіть без суттєвих політичних змін, ринок може відреагувати зростанням цін. Адже попит зберігатиметься, а кількість об’єктів для продажу — зменшиться. У перспективі це може призвести до подорожчання житла в окремих містах і сегментах.

"Все залежить від готовності продавців. Якщо вони не поспішають виставляти житло на продаж, а покупці є, ціни можуть зрости за законом попиту й пропозиції. Уже зараз, щоб знайти гідний об’єкт, потрібно постаратися. Це також сигнал про зміни на ринку", — підсумував Піта.

Нагадаємо, у низці українських міст подорожчала оренда однокімнатних квартир. Найбільше зростання зафіксували в Києві, Львові, Дніпрі, Одесі, Ужгороді, Рівному та Хмельницькому.

Також повідомлялося, що українцю, щоб купити власне житло, потрібно відкладати всю свою зарплату протягом 5-7 років. Однак у деяких містах цей термін може скоротитися до двох років — усе залежить від регіону.