Цены на продукты в Украине сравнялись с европейскими, некоторые превысили их, — Нацбанк

Стоимость продуктов в Украине уже почти не отличается от цен в соседних европейских государствах, а отдельные товары даже стоят дороже. По оценкам НБУ, в случае повторного неурожая это позволит избежать стремительного роста инфляции — дефицит собственной продукции будет компенсироваться за счет импорта.

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Об этом сообщил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в четверг, 5 июня, пишет "Интерфакс-Украина".

По его словам, из-за весенних заморозков Украина уже потеряла часть урожая озимых культур и ранних фруктов и ягод, однако пока Нацбанк не ожидает значительного влияния этих потерь на уровень продовольственной инфляции. Николайчук добавил, что точные оценки еще отсутствуют — новый прогноз инфляции сейчас находится в работе и будет обнародован позже. В то же время он не исключает, что погодные риски в этом году могут оказать более негативное влияние на урожай, чем ожидалось ранее.

"В то же время, как и раньше, мы считаем, что это влияние будет умеренным и даже если реализуется определенный негативный сценарий и негативные погодные условия повторятся, как в прошлом году, то сдержать продовольственную инфляцию нам будет проще, поскольку весовым фактором будет импорт", — сказал замглавы НБУ.

Он отметил, что стоимость продуктов питания в Украине уже почти сравнялась с ценами в соседних европейских странах, а по отдельным товарам — даже превысила их уровень.

"Собственно, именно из-за этого фактора мы ожидаем, что повторения прошлогоднего существенного всплеска продовольственной инфляции мы сможем избежать", — пояснил заместитель председателя НБУ.

В то же время глава Национального банка Андрей Пышный признал, что сложные погодные условия могут повлиять на урожайность и представляют риск для актуального прогноза инфляции. В то же время он отметил, что потенциальный дефицит продовольствия вполне возможно компенсировать за счет импорта.

По его словам, кое-где внутренние цены в Украине уже почти сравнялись с мировыми, а кое-где даже превышают их, поэтому замена части продукции импортом не выглядит критической.

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