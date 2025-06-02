Цены на яйца падают. Поэтому на этом продукте сейчас можно существенно сэкономить. Однако в дальнейшем стоимость будет зависеть от многих факторов. Фокус расспросил о них у экспертов рынка.

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По сравнению с прошлогодним сезоном цены на яйца 2025 года выросли на 74,6%. Об этом свидетельствуют данные Госстата. Однако украинцы уже привыкли к инфляции и если сравнивают стоимость, то с предыдущим месяцем. А в пределах месяца, наоборот, произошло снижение цен на яйца на 2,5%. Если в апреле десяток яиц в супермаркетах стоил до 76,4 грн, что на 9% больше, чем месяцем ранее, то в мае и в начале лета десяток можно приобрести и по 45 грн. Однако разница в ценниках довольно разная, в зависимости от точки продажи. Фокус исследовал цены и узнал, что будет с ними дальше.

Яйца дешевеют: какие цены в Украине

По состоянию на 2 июня цены на яйца в магазинах составляют от 44,90 грн. (супермаркет "Fozzyshop", одесские "Копейка" и "Таврия В") до 90,90 грн. за десяток (львовская "Рукавичка").

Цены на яйца в 2025 году выросли на 74,6% по сравнению с 2024-м Фото: Pixabay

Средняя цена на десяток яиц от "Квочка" 30 мая 2025 года составляет 67,90 грн, по данным Минфина. Месяцем ранее стоимость достигала 73,40 гривен, то есть была выше на 5,9 грн.

Между тем десяток яиц "Ясенсвит" стоит 71,40 грн, но в апреле яйца от этой марки были дешевле на 0,13 грн.

За десяток яиц в "АТБ" заплатите 63,40 грн.

В "Форе" самая низкая цена на яйца составляет 44,30 грн.

В "Сильпо" ценники на яйца стартуют от 56,99 грн. за 10 штук.

По словам аналитика УКАБ Максима Гопки, который прокомментировал Фокусу ситуацию, предложение яиц постепенно увеличивается, что является предпосылкой снижения цен.

Предложение яиц постепенно увеличивается, что является предпосылкой снижения цен

"За январь-апрель было произведено 3610,8 млн шт, что лишь на 0,9% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Такое уменьшение является незначительным, его основной причиной являются нестабильные температурные условия в течение всего мая. Предложение яиц летом должно быть таким же как и в прошлом году. Цены на яйца снижаются, средняя цена составляет 68 грн за десяток", — говорит Максим Гопка.

Что касается курятины, по словам аналитика, то ее достаточно на рынке — сельскохозяйственных животных, реализованных на убой в январе-апреле 2025 года, было 458,1 тыс. тонн, в 2024 году этот показатель составлял 460,2 тыс. тонн.

Что касается курятины, то ее достаточно на рынке — сельскохозяйственных животных, реализованных на убой в январе-апреле 2025 года, было 458,1 тыс. тонн, в 2024 году этот показатель составлял 460,2 тыс. тонн

А вот дальнейшие цены будут зависеть от производственных затрат и экспортных возможностей.

"Сейчас причин, которые бы стимулировали цены на яйца, нет. В дальнейшем все будет зависеть кормовой базы — выращивание зерновых и масличных культур, и погодных условий", — добавляет Гопка.

Эксперт рассказал, что с ценами на яйца и куриное мясо в Украине Фото: Фото: Gettyimages

Ситуация с ценами на яйца и куриное мясо в Украине: что будет с ценами дальше

Как отметил в комментарии Фокусу исполнительный директор Ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко, производство яиц в Украине по итогам 4 месяцев 2025 года соответствует показателям за аналогичный период прошлого года. То есть предложение находится в пределах прошлогодних показателей. Однако на цены на мясо птицы, как и на яйца, давят составляющие себестоимости производства, а они в последнее время существенно выросли. Соответственно производители вынуждены были реагировать на эти изменения и повышать цены реализации.

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"В дальнейшем ожидается стабилизация цен на мясо, но о снижении говорить пока нет оснований. Возможно, с увеличением предложения яиц от домохозяйств в летний период, мы будем наблюдать незначительное снижение реализационных цен промышленных производителей, все зависит от их объемов экспорта, которые в этот период выполняют балансирующую роль на внутреннем рынке. Сегодня производители работают в сверхсложных условиях, неопределенность относительно дальнейшего развития военных действий негативно влияет на все производственные процессы, поэтому прогнозировать ценовые тренды на рынке достаточно сложно", — сказал Сергей Карпенко.

Напомним, как Фокус писал ранее, только за месяц цены на курятину выросли на 24,73 грн. А с начала 2025 года цены на куриное мясо увеличились на 7%.