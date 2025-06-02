Ціни на яйця падають. Тож на цьому продукті зараз можна суттєво зекономити. Проте надалі вартість залежатиме від багатьох факторів. Фокус розпитав про них у експертів ринку.

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У порівнянні із минулорічним сезоном ціни на яйця 2025 року зросли на 74,6%. Про це свідчать дані Держстату. Проте українці вже звикли до інфляції і якщо порівнюють вартість, то з попереднім місяцем. А у межах місяця, навпаки, відбулося зниження цін на яйця на 2,5%. Якщо у квітні десяток яєць у супермаркетах коштував до 76,4 грн, що на 9% більше, ніж місяцем раніше, то у травні і на початку літа десяток можна придбати і по 45 грн. Проте різниця в цінниках досить різна, в залежності від точки продажу. Фокус дослідив ціни і дізнався, що буде з ними далі.

Яйця дешевшають: які ціни в Україні

Станом на 2 червня ціни на яйця в магазинах становлять від 44,90 грн. (супермаркет "Fozzyshop", одеські “Копійка” та “Таврія В”) до 90,90 грн. за десяток (львівська “Рукавичка”).

Ціни на яйця 2025 року зросли на 74,6% порівняно із 2024-м Фото: Pixabay

Середня ціна на десяток яєць від "Квочка" 30 травня 2025 року становить 67,90 грн, за даними Мінфіну. Місяцем раніше вартість сягала 73,40 гривень, тобто була вищою на 5,9 грн.

Тим часом десяток яєць "Ясенсвіт" вартує 71,40 грн, але у квітні яйця від цієї марки були дешевшими на 0,13 грн.

За десяток яєць в "АТБ" заплатите 63,40 грн.

У "Форі" найнижча ціна на яйця становить 44,30 грн.

У "Сільпо" цінники на яйця стартують від 56,99 грн. за 10 штук.

За словами аналітика УКАБ Максима Гопки, який прокоментував Фокусу ситуацію, пропозиція яєць поступово збільшується, що є передумовою зниження цін.

Пропозиція яєць поступово збільшується, що є передумовою зниження цін

“За січень-квітень було вироблено 3610,8 млн шт, що лише на 0,9% менше, ніж в аналогічний період минулого року. Таке зменшення є незначним, його основною причиною є нестабільні температурні умови протягом всього травня. Пропозиція яєць влітку повинна такою ж як і торік. Ціни на яйця знижуються, середня ціна становить 68 грн за десяток”, - каже Максим Гопка.

Щодо курятини, за словами аналітика, то її вдосталь на ринку - сільськогосподарських тварин, реалізованих на забій у січні-квітні 2025 року, було 458,1 тис. тонн, у 2024 році цей показник становив 460,2 тис. тонн.

Щодо курятини, то її вдосталь на ринку - сільськогосподарських тварин, реалізованих на забій у січні-квітні 2025 року, було 458,1 тис. тонн, у 2024 році цей показник становив 460,2 тис. тонн

А ось подальші ціни залежатимуть від виробничих витрат і експортних можливостей.

“Наразі причин, які б стимулювали ціни на яйця, немає. Надалі все залежатиме кормової бази - вирощування зернових та олійних культур, та погодних умов”, - додає Гопка.

Експерт розповів, що з цінами на яйця та куряче м'ясо в Україні Фото: Фото: Gettyimages

Ситуація з цінами на яйця та куряче м'ясо в Україні: що буде з цінами далі

Як зазначив у коментарі Фокусу виконавчий директор Асоціації “Союз птахівників України” Сергій Карпенко, виробництво яєць в Україні за підсумками 4 місяців 2025 року відповідає показникам за аналогічний період минулого року. Тобто пропозиція перебуває в межах минулорічних показників. Проте на ціни на м'ясо птиці, як і на яйця, тиснуть складові собівартості виробництва, а вони останнім часом суттєво зросли. Відповідно виробники вимушені були реагувати на ці зміни і підвищувати ціни реалізації.

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“Надалі очікується стабілізація цін на м’ясо, але про зниження говорити поки немає підстав. Можливо, із збільшенням пропозиції яєць від домогосподарств в літній період, ми будемо спостерігати незначне зниження реалізаційних цін промислових виробників, все залежить від їх обсягів експорту, які в цей період виконують балансуючу роль на внутрішньому ринку. Сьогодні виробники працюють в надскладних умовах, невизначеність щодо подальшого розвитку військових дій негативно впливає на всі виробничі процеси, тому прогнозувати цінові тренди на ринку досить складно”, - сказав Сергій Карпенко.

Нагадаємо, як Фокус писав раніше, лише за місяць ціни на курятину зросли на 24,73 грн. А від початку 2025 року ціни на куряче м’ясо збільшились на 7%.