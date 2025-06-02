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Економіка

Яйця можуть знову подорожчати: експерти назвали причини

Ціни на продукти в Україні, ціни на яйця, скільки коштують яйця
Фото: pexels.com | Експерти розповіли, яких цін очікувати в Україні влітку

Ціни на яйця падають. Тож на цьому продукті зараз можна суттєво зекономити. Проте надалі вартість залежатиме від багатьох факторів. Фокус розпитав про них у експертів ринку. 

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У порівнянні із минулорічним сезоном ціни на яйця 2025 року зросли на 74,6%. Про це свідчать дані Держстату. Проте українці вже звикли до інфляції і якщо порівнюють вартість, то з попереднім місяцем. А у межах місяця, навпаки, відбулося зниження цін на яйця на 2,5%. Якщо у квітні десяток яєць у супермаркетах коштував до 76,4 грн, що на 9% більше, ніж місяцем раніше, то у травні і на початку літа десяток можна придбати і по 45 грн. Проте різниця в цінниках досить різна, в залежності від точки продажу. Фокус дослідив ціни і дізнався, що буде з ними далі.

Яйця дешевшають: які ціни в Україні

Станом на 2 червня ціни на яйця в магазинах становлять від 44,90 грн. (супермаркет "Fozzyshop", одеські “Копійка” та “Таврія В”) до 90,90 грн. за десяток (львівська “Рукавичка”).

Ціни на яйця 2025 року зросли на 74,6% порівняно із 2024-м Fullscreen
Ціни на яйця 2025 року зросли на 74,6% порівняно із 2024-м
Фото: Pixabay
  • Середня ціна на десяток яєць від "Квочка" 30 травня 2025 року становить 67,90 грн, за даними Мінфіну. Місяцем раніше вартість сягала 73,40 гривень, тобто була вищою на 5,9 грн.
  • Тим часом десяток яєць "Ясенсвіт" вартує 71,40 грн, але у квітні яйця від цієї марки були дешевшими на 0,13 грн.
  • За десяток яєць в "АТБ" заплатите 63,40 грн. 
  • У "Форі" найнижча ціна на яйця становить 44,30 грн.
  • У "Сільпо" цінники на яйця стартують від 56,99 грн. за 10 штук.

За словами аналітика УКАБ Максима Гопки, який прокоментував Фокусу ситуацію, пропозиція яєць поступово збільшується, що є передумовою зниження цін.

Пропозиція яєць поступово збільшується, що є передумовою зниження цін

“За січень-квітень було вироблено 3610,8 млн шт, що лише на 0,9% менше, ніж в аналогічний період минулого року. Таке зменшення є незначним, його основною причиною є нестабільні температурні умови протягом всього травня. Пропозиція яєць влітку повинна такою ж як і торік. Ціни на яйця знижуються, середня ціна становить 68 грн за десяток”, - каже Максим Гопка. 

Щодо курятини, за словами аналітика, то її вдосталь на ринку - сільськогосподарських тварин, реалізованих на забій у січні-квітні 2025 року, було 458,1 тис. тонн, у 2024 році цей показник становив 460,2 тис. тонн.

Щодо курятини, то її вдосталь на ринку - сільськогосподарських тварин, реалізованих на забій у січні-квітні 2025 року, було 458,1 тис. тонн, у 2024 році цей показник становив 460,2 тис. тонн

А ось подальші ціни залежатимуть від виробничих витрат і експортних можливостей.

“Наразі причин, які б стимулювали ціни на яйця, немає. Надалі все залежатиме кормової бази - вирощування зернових та олійних культур, та погодних умов”, - додає Гопка.

Експерт розповів, що з цінами на яйця та куряче м'ясо в Україні Fullscreen
Експерт розповів, що з цінами на яйця та куряче м'ясо в Україні
Фото: Фото: Gettyimages

Ситуація з цінами на яйця та куряче м'ясо в Україні: що буде з цінами далі

Як зазначив у коментарі Фокусу виконавчий директор Асоціації “Союз птахівників України” Сергій Карпенко, виробництво яєць в Україні за підсумками 4 місяців 2025 року відповідає показникам за аналогічний період минулого року. Тобто пропозиція перебуває в межах минулорічних показників. Проте на ціни на м'ясо птиці, як і на яйця, тиснуть складові собівартості виробництва, а вони останнім часом суттєво зросли. Відповідно виробники вимушені були реагувати на ці зміни і підвищувати ціни реалізації.

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“Надалі очікується стабілізація цін на м’ясо, але про зниження говорити поки немає підстав. Можливо, із збільшенням пропозиції яєць від домогосподарств в літній період, ми будемо спостерігати незначне зниження реалізаційних цін промислових виробників, все залежить від їх обсягів експорту, які в цей період виконують балансуючу роль на внутрішньому ринку. Сьогодні виробники працюють в надскладних умовах, невизначеність щодо подальшого розвитку військових дій негативно впливає на всі виробничі процеси, тому прогнозувати цінові тренди на ринку досить складно”, - сказав Сергій Карпенко.

Нагадаємо, як Фокус писав раніше, лише за місяць ціни на курятину зросли на 24,73 грн. А від початку 2025 року ціни на куряче м’ясо збільшились на 7%.