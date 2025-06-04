Сколько стоит клубника в Украине: какие цены в магазинах и на рынке
Сезон клубники в Украине начался вовремя, несмотря на довольно холодную весну. По данным Минфина, сейчас эту ягоду в среднем продают по 312 гривен за килограмм.
Фокус рассказывает о ценах на клубнику в Украине.
Какие цены на клубнику в Украине
Например, в Ашане клубнику продают по цене 299 гривен за килограмм, в Сильпо — по 209 гривен, в Варусе — 299 гривен, в Метро — 259 гривен.
В частности, сайт доставки продуктов FRUIT TIME предлагает клубнику по цене 384 гривны за килограмм, интернет-рынка "Шувар" — по 219 гривен.
Сколько стоит фасованная клубника по 250 граммов:
- Новус — 89 гривен по акции, полная цена — 99 гривен;
- Фора — 89 гривен;
- Фоззи — 104 гривны;
- Метро — 114 гривен;
- Ашан — 120 гривен;
Урожайность клубники уменьшилась из-за заморозков весной, поэтому стоимость клубники в 2025 году высокая. Эксперты заявляют, что ближе к середине июня, когда увеличится предложение украинской клубники из открытого грунта и импорта, цены могут упасть.
Напомним, в Украине стартовал сезон продажи местной черешни нового урожая. Несмотря на весенние заморозки и сложные погодные условия, начало сезона состоялось вовремя. По состоянию на конец мая фермеры предлагали черешню по цене от 100 до 200 грн/кг в зависимости от сорта и объема партии.
Фокус также писал, что цены на клубнику в Украине постепенно снижаются из-за роста предложения на рынках. В то же время ягода все еще дороже, чем в прошлом году, поскольку на урожай повлияли неблагоприятные погодные условия.