Сколько стоит клубника в Украине: какие цены в магазинах и на рынке

Сезон клубники в Украине начался вовремя, несмотря на довольно холодную весну. По данным Минфина, сейчас эту ягоду в среднем продают по 312 гривен за килограмм.

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Фокус рассказывает о ценах на клубнику в Украине.

Какие цены на клубнику в Украине

Например, в Ашане клубнику продают по цене 299 гривен за килограмм, в Сильпо — по 209 гривен, в Варусе — 299 гривен, в Метро — 259 гривен.

В частности, сайт доставки продуктов FRUIT TIME предлагает клубнику по цене 384 гривны за килограмм, интернет-рынка "Шувар" — по 219 гривен.

Сколько стоит фасованная клубника по 250 граммов:

Новус — 89 гривен по акции, полная цена — 99 гривен;

Фора — 89 гривен;

Фоззи — 104 гривны;

Метро — 114 гривен;

Ашан — 120 гривен;

Урожайность клубники уменьшилась из-за заморозков весной, поэтому стоимость клубники в 2025 году высокая. Эксперты заявляют, что ближе к середине июня, когда увеличится предложение украинской клубники из открытого грунта и импорта, цены могут упасть.

Напомним, в Украине стартовал сезон продажи местной черешни нового урожая. Несмотря на весенние заморозки и сложные погодные условия, начало сезона состоялось вовремя. По состоянию на конец мая фермеры предлагали черешню по цене от 100 до 200 грн/кг в зависимости от сорта и объема партии.

Фокус также писал, что цены на клубнику в Украине постепенно снижаются из-за роста предложения на рынках. В то же время ягода все еще дороже, чем в прошлом году, поскольку на урожай повлияли неблагоприятные погодные условия.