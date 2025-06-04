Скільки коштує полуниця в Україні: які ціни в магазинах і на ринку

Сезон полуниці в Україні розпочався вчасно, попри доволі холодну весну. За даними Мінфіну, наразі цю ягоду в середньому продають по 312 гривень за кілограм.

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Фокус розповідає про ціни на полуницю в Україні.

Які ціни на полуницю в Україні

Наприклад, в Ашані полуницю продають за ціною 299 гривень за кілограм, у Сільпо — по 209 гривень, у Варусі — 299 гривень, у Метро — 259 гривень.

Зокрема, сайт доставлення продуктів FRUIT TIME пропонує полуницю за ціною 384 гривні за кілограм, інтернет-ринку "Шувар" — по 219 гривень.

Скільки коштує фасована полуниця по 250 грамів:

Новус — 89 гривень по акції, повна ціна — 99 гривень;

Фора — 89 гривень;

Фоззі — 104 гривні;

Метро — 114 гривень;

Ашан — 120 гривень;

Врожайність полуниці зменшилась через заморозки весною, відтак вартість полуниці в 2025 році висока. Експерти заявляють, що ближче до середини червня, коли збільшиться пропозиція української полуниці з відкритого ґрунту та імпорту, ціни можуть впасти.

Нагадаємо, в Україні стартував сезон продажу місцевої черешні нового врожаю. Незважаючи на весняні заморозки та складні погодні умови, початок сезону відбувся вчасно. Станом на кінець травня фермери пропонували черешню за ціною від 100 до 200 грн/кг залежно від сорту та обсягу партії.

Фокус також писав, що ціни на полуницю в Україні поступово знижуються через зростання пропозиції на ринках. Водночас ягода все ще дорожча, ніж торік, оскільки на врожай вплинули несприятливі погодні умови.