Ціни на продукти в Україні зрівнялися з європейськими, деякі перевищили їх, — Нацбанк

Вартість продуктів в Україні уже майже не відрізняється від цін у сусідніх європейських державах, а окремі товари навіть коштують дорожче. За оцінками НБУ, у разі повторного неврожаю це дозволить уникнути стрімкого зростання інфляції - дефіцит власної продукції компенсуватиметься за рахунок імпорту.

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Про це повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук у четвер, 5 червня, пише "Інтерфакс-Україна".

За його словами, через весняні заморозки Україна вже втратила частину врожаю озимих культур та ранніх фруктів і ягід, однак наразі Нацбанк не очікує значного впливу цих втрат на рівень продовольчої інфляції. Ніколайчук додав, що точні оцінки ще відсутні — новий прогноз інфляції наразі перебуває в роботі й буде оприлюднений згодом. Водночас він не виключає, що погодні ризики цього року можуть мати більш негативний вплив на врожай, ніж очікувалося раніше.

"Водночас, як і раніше, ми вважаємо, що цей вплив буде помірний і навіть якщо реалізується певний негативний сценарій і негативні погодні умови повторяться, як в минулому році, то стримати продовольчу інфляцію нам буде простіше, оскільки ваговим фактором буде імпорт", – сказав заступник голови НБУ.

Він зазначив, що вартість продуктів харчування в Україні вже майже зрівнялася з цінами в сусідніх європейських країнах, а за окремими товарами — навіть перевищила їхній рівень.

"Власне, саме через цей фактор ми очікуємо, що повторення минулорічного суттєвого сплеску продовольчої інфляції ми зможемо уникнути", – пояснив заступник голови НБУ.

Водночас голова Національного банку Андрій Пишний визнав, що складні погодні умови можуть вплинути на врожайність і становлять ризик для актуального прогнозу інфляції. Водночас він зауважив, що потенційний дефіцит продовольства цілком можливо компенсувати за рахунок імпорту.

За його словами, подекуди внутрішні ціни в Україні вже майже зрівнялися із світовими, а подекуди навіть перевищують їх, тож заміна частини продукції імпортом не виглядає критичною.

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