Зарплаты у некоторых украинцев выросли более чем на 100%: для кого резко взлетел доход

По состоянию на июнь 2025 года средняя заработная плата в Украине достигает 25 тысяч гривен. Однако в маленьких городах этот показатель зачастую заметно ниже, чем в среднем по стране.

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Об этом говорится в материале издания OBOZ.UA.

Наибольший рост зарплат за год наблюдался у методологов, инвестиционных аналитиков и некоторых специалистов в программировании. Так, доходы методологов, отвечающих за разработку стандартов, методик и инструкций для бизнес-процессов, увеличились на 112% и достигли 35 тысяч гривен.

"В среднем "Методолог" в Украине зарабатывает 35 000 грн. Это на 112% больше, если сравнивать с июнем прошлого года. Медиана заработных плат рассчитана по данным из 28 вакансий, размещенных с заголовком "Методолог" за последние 3 месяца", – отмечают аналитики.

У кого больше всего выросли зарплаты:

методолог – 35 000 грн (+112%);

инвестиционный аналитик – 50 000 грн (+82%);

программист Java – 62 500 грн (+79%);

внутренний аудитор – 50 000 грн (+79%);

тим лид – 66 500 грн (+66%);

зоотехник – 27 500 грн (+57%);

медиабайер – 65 000 грн (+53%);

экономист отделения банка – 32 000 грн (+52%);

начальник транспортного отдела – 37 500 грн (+50%);

ортодонт – 60 000 грн (+50%).

Стоит отметить, что за год число вакансий сократилось на 5%. По уровню заработных плат традиционно лидирует Киев, где средняя зарплата составляет 29 тысяч гривен:

Киев – 29 000 грн;

Львов – 25 500 грн;

Ужгород – 25 000 грн;

Днепр – 24 000 грн;

Одесса – 23 500 грн;

Черновцы – 23 500 грн;

Ивано-Франковск – 22 500 грн;

Харьков – 22 000 грн;

Ривне – 22 000 грн;

Тернополь – 22 000 грн;

Хмельницкий – 22 000 грн;

Винница – 21 500 грн;

Черкассы – 21 500 грн;

Луцк – 21 000 грн;

Полтава – 20 500 грн;

Запорожье – 20 000 грн;

Житомир – 20 000 грн;

Николаев – 20 000 грн;

Кропивницкий – 19 000 грн;

Чернигов – 19 000 грн;

Херсон – 18 500 грн;

Кривой Рог – 18 000 грн;

Сумы – 18 000 грн.

Из представленного списка видно, что самые низкие зарплаты среди этих городов получают жители Кривого Рога и Сум — по 18 тысяч гривен, а также Херсона, Чернигова и Кропивницкого, где средний доход составляет менее 20 тысяч гривен. В большинстве остальных областных центров средняя зарплата равна или превышает 20 тысяч гривен.

Напомним, что председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает вопрос экономического бронирования одним из самых сложных за последние пять лет. Принять решение, которое устроило бы всех, невозможно.

Ранее Фокус писал, какой бизнес в Украине заплатит до 55 тыс. грн за бронь сотрудника от мобилизации.