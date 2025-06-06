Зарплаты у некоторых украинцев выросли более чем на 100%: для кого резко взлетел доход
По состоянию на июнь 2025 года средняя заработная плата в Украине достигает 25 тысяч гривен. Однако в маленьких городах этот показатель зачастую заметно ниже, чем в среднем по стране.
Об этом говорится в материале издания OBOZ.UA.
Наибольший рост зарплат за год наблюдался у методологов, инвестиционных аналитиков и некоторых специалистов в программировании. Так, доходы методологов, отвечающих за разработку стандартов, методик и инструкций для бизнес-процессов, увеличились на 112% и достигли 35 тысяч гривен.
"В среднем "Методолог" в Украине зарабатывает 35 000 грн. Это на 112% больше, если сравнивать с июнем прошлого года. Медиана заработных плат рассчитана по данным из 28 вакансий, размещенных с заголовком "Методолог" за последние 3 месяца", – отмечают аналитики.
У кого больше всего выросли зарплаты:
- методолог – 35 000 грн (+112%);
- инвестиционный аналитик – 50 000 грн (+82%);
- программист Java – 62 500 грн (+79%);
- внутренний аудитор – 50 000 грн (+79%);
- тим лид – 66 500 грн (+66%);
- зоотехник – 27 500 грн (+57%);
- медиабайер – 65 000 грн (+53%);
- экономист отделения банка – 32 000 грн (+52%);
- начальник транспортного отдела – 37 500 грн (+50%);
- ортодонт – 60 000 грн (+50%).
Стоит отметить, что за год число вакансий сократилось на 5%. По уровню заработных плат традиционно лидирует Киев, где средняя зарплата составляет 29 тысяч гривен:
- Киев – 29 000 грн;
- Львов – 25 500 грн;
- Ужгород – 25 000 грн;
- Днепр – 24 000 грн;
- Одесса – 23 500 грн;
- Черновцы – 23 500 грн;
- Ивано-Франковск – 22 500 грн;
- Харьков – 22 000 грн;
- Ривне – 22 000 грн;
- Тернополь – 22 000 грн;
- Хмельницкий – 22 000 грн;
- Винница – 21 500 грн;
- Черкассы – 21 500 грн;
- Луцк – 21 000 грн;
- Полтава – 20 500 грн;
- Запорожье – 20 000 грн;
- Житомир – 20 000 грн;
- Николаев – 20 000 грн;
- Кропивницкий – 19 000 грн;
- Чернигов – 19 000 грн;
- Херсон – 18 500 грн;
- Кривой Рог – 18 000 грн;
- Сумы – 18 000 грн.
Из представленного списка видно, что самые низкие зарплаты среди этих городов получают жители Кривого Рога и Сум — по 18 тысяч гривен, а также Херсона, Чернигова и Кропивницкого, где средний доход составляет менее 20 тысяч гривен. В большинстве остальных областных центров средняя зарплата равна или превышает 20 тысяч гривен.
Напомним, что председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает вопрос экономического бронирования одним из самых сложных за последние пять лет. Принять решение, которое устроило бы всех, невозможно.
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