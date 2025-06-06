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Экономика

Зарплаты у некоторых украинцев выросли более чем на 100%: для кого резко взлетел доход

зарплата
Фото: Pexels | Зарплаты у некоторых украинцев выросли более чем на 100%

По состоянию на июнь 2025 года средняя заработная плата в Украине достигает 25 тысяч гривен. Однако в маленьких городах этот показатель зачастую заметно ниже, чем в среднем по стране.

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Об этом говорится в материале издания OBOZ.UA.

Наибольший рост зарплат за год наблюдался у методологов, инвестиционных аналитиков и некоторых специалистов в программировании. Так, доходы методологов, отвечающих за разработку стандартов, методик и инструкций для бизнес-процессов, увеличились на 112% и достигли 35 тысяч гривен.

"В среднем "Методолог" в Украине зарабатывает 35 000 грн. Это на 112% больше, если сравнивать с июнем прошлого года. Медиана заработных плат рассчитана по данным из 28 вакансий, размещенных с заголовком "Методолог" за последние 3 месяца", – отмечают аналитики.

У кого больше всего выросли зарплаты:

  • методолог – 35 000 грн (+112%);
  • инвестиционный аналитик – 50 000 грн (+82%);
  • программист Java – 62 500 грн (+79%);
  • внутренний аудитор – 50 000 грн (+79%);
  • тим лид – 66 500 грн (+66%);
  • зоотехник – 27 500 грн (+57%);
  • медиабайер – 65 000 грн (+53%);
  • экономист отделения банка – 32 000 грн (+52%);
  • начальник транспортного отдела – 37 500 грн (+50%);
  • ортодонт – 60 000 грн (+50%).

Стоит отметить, что за год число вакансий сократилось на 5%. По уровню заработных плат традиционно лидирует Киев, где средняя зарплата составляет 29 тысяч гривен:

  • Киев – 29 000 грн;
  • Львов – 25 500 грн;
  • Ужгород – 25 000 грн;
  • Днепр – 24 000 грн;
  • Одесса – 23 500 грн;
  • Черновцы – 23 500 грн;
  • Ивано-Франковск – 22 500 грн;
  • Харьков – 22 000 грн;
  • Ривне – 22 000 грн;
  • Тернополь – 22 000 грн;
  • Хмельницкий – 22 000 грн;
  • Винница – 21 500 грн;
  • Черкассы – 21 500 грн;
  • Луцк – 21 000 грн;
  • Полтава – 20 500 грн;
  • Запорожье – 20 000 грн;
  • Житомир – 20 000 грн;
  • Николаев – 20 000 грн;
  • Кропивницкий – 19 000 грн;
  • Чернигов – 19 000 грн;
  • Херсон – 18 500 грн;
  • Кривой Рог – 18 000 грн;
  • Сумы – 18 000 грн.

Из представленного списка видно, что самые низкие зарплаты среди этих городов получают жители Кривого Рога и Сум — по 18 тысяч гривен, а также Херсона, Чернигова и Кропивницкого, где средний доход составляет менее 20 тысяч гривен. В большинстве остальных областных центров средняя зарплата равна или превышает 20 тысяч гривен.

Напомним, что председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает вопрос экономического бронирования одним из самых сложных за последние пять лет. Принять решение, которое устроило бы всех, невозможно.

Ранее Фокус писал, какой бизнес в Украине заплатит до 55 тыс. грн за бронь сотрудника от мобилизации.