Зарплати в деяких українців зросли більш ніж на 100%: для кого різко злетів дохід

Станом на червень 2025 року середня заробітна плата в Україні сягає 25 тисяч гривень. Однак у маленьких містах цей показник часто помітно нижчий, ніж у середньому по країні.

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Про це йдеться в матеріалі видання OBOZ.UA.

Найбільше зростання зарплат за рік спостерігалося у методологів, інвестиційних аналітиків і деяких фахівців у програмуванні. Так, доходи методологів, які відповідають за розробку стандартів, методик та інструкцій для бізнес-процесів, збільшилися на 112% і досягли 35 тисяч гривень.

"У середньому "Методолог" в Україні заробляє 35 000 грн. Це на 112% більше, якщо порівнювати з червнем минулого року. Медіана заробітних плат розрахована за даними з 28 вакансій, розміщених із заголовком "Методолог" за останні 3 місяці", — зазначають аналітики.

У кого найбільше зросли зарплати:

методолог — 35 000 грн (+112%);

інвестиційний аналітик — 50 000 грн (+82%);

програміст Java — 62 500 грн (+79%);

внутрішній аудитор — 50 000 грн (+79%);

тім лід — 66 500 грн (+66%);

зоотехнік — 27 500 грн (+57%);

медіабайєр — 65 000 грн (+53%);

економіст відділення банку — 32 000 грн (+52%);

начальник транспортного відділу — 37 500 грн (+50%);

ортодонт — 60 000 грн (+50%).

Варто зазначити, що за рік кількість вакансій скоротилася на 5%. За рівнем заробітних плат традиційно лідирує Київ, де середня зарплата становить 29 тисяч гривень:

Київ — 29 000 грн;

Львів — 25 500 грн;

Ужгород — 25 000 грн;

Дніпро — 24 000 грн;

Одеса — 23 500 грн;

Чернівці — 23 500 грн;

Івано-Франківськ — 22 500 грн;

Харків — 22 000 грн;

Рівне — 22 000 грн;

Тернопіль — 22 000 грн;

Хмельницький — 22 000 грн;

Вінниця — 21 500 грн;

Черкаси — 21 500 грн;

Луцьк — 21 000 грн;

Полтава — 20 500 грн;

Запоріжжя — 20 000 грн;

Житомир — 20 000 грн;

Миколаїв — 20 000 грн;

Кропивницький — 19 000 грн;

Чернігів — 19 000 грн;

Херсон — 18 500 грн;

Кривий Ріг — 18 000 грн;

Суми — 18 000 грн.

З наведеного списку видно, що найнижчі зарплати серед цих міст отримують жителі Кривого Рогу та Сум — по 18 тисяч гривень, а також Херсона, Чернігова та Кропивницького, де середній дохід становить менше 20 тисяч гривень. У більшості інших обласних центрів середня зарплата дорівнює або перевищує 20 тисяч гривень.

Нагадаємо, що голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає питання економічного бронювання одним із найскладніших за останні п'ять років. Ухвалити рішення, яке влаштувало б усіх, неможливо.

Раніше Фокус писав, який бізнес в Україні заплатить до 55 тис. грн за бронь співробітника від мобілізації.