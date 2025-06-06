Зарплати в деяких українців зросли більш ніж на 100%: для кого різко злетів дохід
Станом на червень 2025 року середня заробітна плата в Україні сягає 25 тисяч гривень. Однак у маленьких містах цей показник часто помітно нижчий, ніж у середньому по країні.
Про це йдеться в матеріалі видання OBOZ.UA.
Найбільше зростання зарплат за рік спостерігалося у методологів, інвестиційних аналітиків і деяких фахівців у програмуванні. Так, доходи методологів, які відповідають за розробку стандартів, методик та інструкцій для бізнес-процесів, збільшилися на 112% і досягли 35 тисяч гривень.
"У середньому "Методолог" в Україні заробляє 35 000 грн. Це на 112% більше, якщо порівнювати з червнем минулого року. Медіана заробітних плат розрахована за даними з 28 вакансій, розміщених із заголовком "Методолог" за останні 3 місяці", — зазначають аналітики.
У кого найбільше зросли зарплати:
- методолог — 35 000 грн (+112%);
- інвестиційний аналітик — 50 000 грн (+82%);
- програміст Java — 62 500 грн (+79%);
- внутрішній аудитор — 50 000 грн (+79%);
- тім лід — 66 500 грн (+66%);
- зоотехнік — 27 500 грн (+57%);
- медіабайєр — 65 000 грн (+53%);
- економіст відділення банку — 32 000 грн (+52%);
- начальник транспортного відділу — 37 500 грн (+50%);
- ортодонт — 60 000 грн (+50%).
Варто зазначити, що за рік кількість вакансій скоротилася на 5%. За рівнем заробітних плат традиційно лідирує Київ, де середня зарплата становить 29 тисяч гривень:
- Київ — 29 000 грн;
- Львів — 25 500 грн;
- Ужгород — 25 000 грн;
- Дніпро — 24 000 грн;
- Одеса — 23 500 грн;
- Чернівці — 23 500 грн;
- Івано-Франківськ — 22 500 грн;
- Харків — 22 000 грн;
- Рівне — 22 000 грн;
- Тернопіль — 22 000 грн;
- Хмельницький — 22 000 грн;
- Вінниця — 21 500 грн;
- Черкаси — 21 500 грн;
- Луцьк — 21 000 грн;
- Полтава — 20 500 грн;
- Запоріжжя — 20 000 грн;
- Житомир — 20 000 грн;
- Миколаїв — 20 000 грн;
- Кропивницький — 19 000 грн;
- Чернігів — 19 000 грн;
- Херсон — 18 500 грн;
- Кривий Ріг — 18 000 грн;
- Суми — 18 000 грн.
З наведеного списку видно, що найнижчі зарплати серед цих міст отримують жителі Кривого Рогу та Сум — по 18 тисяч гривень, а також Херсона, Чернігова та Кропивницького, де середній дохід становить менше 20 тисяч гривень. У більшості інших обласних центрів середня зарплата дорівнює або перевищує 20 тисяч гривень.
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