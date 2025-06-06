"Подъемная" помощь детям, которые возвращаются с ВОТ или после депортации: сколько будут платить

В Украине ввели одноразовую денежную помощь в размере 50 000 грн ("подъемная" помощь) для каждого ребенка, который будет возвращаться после депортации, принудительного перемещения или с временно оккупированных территорий.

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Эти средства должны помочь родителям или законным представителям создать надлежащие условия для адаптации и реинтеграции ребенка в Украине, сообщает Минсоцполитики.

Чтобы получить деньги, необходимо обратиться в Государственную службу Украины по делам детей.

Отмечается, что эта помощь не влияет на размер других социальных выплат или субсидий, то есть она не будет учитываться при исчислении дохода семьи для назначения государственной помощи или жилищных субсидий.

Минсоцполитики отмечает, что для возвращения каждого ребенка составляется индивидуальный план. Это не просто его путь домой, а и целый комплекс услуг, необходимых для его успешной реинтеграции в Украине.

Поддержка ребенка после возвращения включает три пакета помощи:

краткосрочный,

среднесрочный,

долгосрочный.

В зависимости от потребностей ребенок получает социальные, медицинские, психологические, реабилитационные, юридические услуги.

Если же у ребенка нет семьи, то ему должны обеспечить семейную форму воспитания: усыновление, опека, попечительство, приемная семья, детский дом семейного типа.

Кроме того, необходимую поддержку получает и семья ребенка.

Ранее мы писали, что российский фонд "помощь нашим" способствовал депортации 39 украинских детей из временно оккупированной Луганской области в подконтрольное российскому правительству медицинское учреждение в Московской области якобы для "лечения".

Напомним, в апреле администрация Трампа прекратила финансирование проекта лаборатории Йельского университета, отслеживающей похищения оккупантами украинских детей. Специалисты хранили доказательства похищения детей из Украины в базе данных Caesar.