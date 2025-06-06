"Підйомна" допомога дітям, які повертаються з ТОТ чи після депортації: скільки платитимуть

В Україні запровадили одноразову грошову допомогу в розмірі 50 000 грн ("підйомна" допомога) для кожної дитини, яка повертатиметься після депортації, примусового переміщення або з тимчасово окупованих територій.

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Ці кошти мають допомогти батькам або законним представникам створити належні умови для адаптації та реінтеграції дитини в Україні, повідомляє Мінсоцполітики.

Щоб отримати гроші, необхідно звернутись до Державної служби України у справах дітей.

Наголошується, що ця допомога не впливає на розмір інших соціальних виплат чи субсидій, тобто вона не буде враховуватись під час обчислення доходу сім’ї для призначення державної допомоги чи житлових субсидій.

Мінсоцполітики наголошує, що для повернення кожної дитини складається індивідуальний план. Це не просто її шлях додому, а і цілий комплекс послуг, необхідних для її успішної реінтеграції в Україні.

Підтримка дитини після повернення включає три пакети допомоги:

короткостроковий,

середньостроковий,

довгостроковий.

Залежно від потреб дитина отримує соціальні, медичні, психологічні, реабілітаційні, юридичні послуги.

Якщо ж в дитини немає сім'ї, то їй мають забезпечити сімейну форму виховання: усиновлення, опіка, піклування, прийомна сім’я, дитячий будинок сімейного типу.

Окрім того, необхідну підтримку отримує і родина дитини.

Раніше ми писали, що російський фонд "допомога нашим" сприяв депортації 39 українських дітей з тимчасово окупованої Луганської області до підконтрольного російському уряду медичного закладу в Московській області нібито для "лікування".

Нагадаємо, в квітні адміністрація Трампа припинила фінансування проєкту лабораторії Єльського університету, що відстежує викрадення окупантами українських дітей. Фахівці зберігали докази викрадення дітей з України в базі даних Caesar.