Страховой стаж в Украине 2025: кто останется вообще без пенсии и что можно с этим сделать

Для украинцев, которые не имеют даже 15 лет стажа, предусмотрена социальная помощь, но в выплате ее могут отказать. Однако те, кому не хватает стажа для пенсии, могут за него заплатить.

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Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Как "докупить" страховой стаж

Если человеку не хватает стажа для пенсии, он может доработать необходимое количество месяцев или лет. Однако есть еще один вариант — "докупить" этот стаж.

Важно, что это касается только периода с 2004 года, когда гражданин не был трудоустроен или зарегистрирован как ФЛП. Плательщики, которые были застрахованными, но не платили ЕСВ в период действия льготы, за это время "докупить" стаж тоже не смогут.

Чтобы заплатить за стаж, нужно обратиться в налоговый орган и заключить договор добровольного участия в общеобязательном государственном социальном страховании. Нужный стаж можно приобрести единовременно, уплатив всю сумму единого взноса за определенный период.

Единовременная уплата суммы ЕСВ за каждый месяц не может быть меньше минимального страхового взноса на момент заключения договора, умноженного на 2. Сейчас это — 1760 гривен, то есть за месяц необходимо платить 3520 гривен. Единовременная оплата осуществляется в течение 10 календарных дней с момента подписания договора. Если срок ставит год и более, взносы уплачиваются постепенно.

Какой страховой стаж нужен для пенсии

Как пояснил "24 Канал", в 2025 году условия выхода на законный отдых такие:

в 60 лет — от 32 лет стажа;

в 63 года — от 22 лет стажа;

в 65 лет — от 15 лет стажа.

Если человек не имеет даже 14 лет страхового стажа, он может получать социальную пенсию. Сейчас ее размер — 2 361 гривна (прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц). Для оформления нужно обращаться в исполнительные органы сельских, поселковых или городских советов. Подать заявление можно, отправив документы по почте (заказным письмом) или по электронной почте.

Кто останется без пенсии вообще

Однако есть ряд оснований, по которым в социальной помощи могут отказать:

среднемесячный доход семьи на одного человека за последние полгода превышает 100% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;

человек получает пенсию или другую соцпомощь, работает или занимается другой деятельностью, приносящей доход;

члены семьи совершили покупку или оплату услуг на более 50 тысяч гривен в течение года до обращения за помощью;

проверка выявила дополнительные источники дохода, не указанные в декларации;

в собственности есть вторая квартира или дом (если общая площадь — более 21 квадратного метра на человека и 10,5 квадратного метра на семью), более одного автомобиля.

Заявление на получение социальной пенсии рассматривают 30 дней.

Напомним, украинцы предпенсионного возраста, которые оказались без работы, могут досрочно выйти на отдых. Однако для этого человек должен соответствовать ряду условий.

В Пенсионном фонде рассказали, что некоторые украинцы могут выйти на пенсию в 55 лет. Однако такая льгота доступна не всем.