Страховий стаж в Україні 2025: хто залишиться взагалі без пенсії й що можна з цим зробити

Для українців, які не мають навіть 15 років стажу, передбачена соціальна допомога, але у виплаті її можуть відмовити. Однак ті, кому бракує стажу для пенсії, можуть за нього заплатити.

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Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Як "докупити" страховий стаж

Якщо людині не вистачає стажу для пенсії, вона може допрацювати необхідну кількість місяців або років. Однак є ще один варіант — "докупити" цей стаж.

Важливо, що це стосується лише періоду з 2004 року, коли громадянин не був працевлаштованим або зареєстрованим як ФОП. Платники, які були застрахованими, але не платили ЄСВ в період дії пільги, за цей час "докупити" стаж теж не зможуть.

Щоб заплатити за стаж, потрібно звернутись до податкового органу та укласти договір добровільної участі в загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні. Потрібний стаж можна придбати одноразово, сплативши всю суму єдиного внеску за визначений період.

Одноразова сплата суми ЄСВ за кожен місяць не може бути меншою за мінімальний страховий внесок на момент укладання договору, помножений на 2. Нині це — 1760 гривень, тобто за місяць необхідно платити 3520 гривень. Одноразова оплата здійснюється протягом 10 календарних днів з моменту підписання договору. Якщо термін ставить рік і більше, внески сплачуються поступово.

Який страховий стаж потрібен для пенсії

Як пояснив "24 Канал", у 2025 році умови виходу на законний відпочинок такі:

в 60 років — від 32 років стажу;

в 63 роки — від 22 років стажу;

в 65 років — від 15 років стажу.

Якщо людина не має навіть 14 років страхового стажу, вона може отримувати соціальну пенсію. Нині її розмір — 2 361 гривня (прожитковий мінімум для непрацездатних осіб). Для оформлення потрібно звертатись до виконавчих органів сільських, селищних чи міських рад. Подати заяву можна, відправивши документи поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою.

Хто залишиться без пенсії взагалі

Однак є низка підстав, через які в соціальній допомозі можуть відмовити:

середньомісячний дохід сім'ї на одну особу за останні пів року перевищує 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб;

людина отримує пенсію або іншу соцдопомогу, працює або займається іншою діяльністю, що приносить дохід;

члени сім'ї здійснили покупку чи оплату послуг на понад 50 тисяч гривень протягом року до звернення за допомогою;

перевірка виявила додаткові джерела доходу, не вказані у декларації;

у власності є друга квартира або будинок (якщо загальна площа — понад 21 квадратний метр на людину та 10,5 квадратного метра на сім’ю), більше одного автомобіля.

Заяву на отримання соціальної пенсії розглядають 30 днів.

Нагадаємо, українці передпенсійного віку, які опинились без роботи, можуть достроково вийти на відпочинок. Однак для цього людина має відповідати низці умов.

У Пенсійному фонді розповіли, що деякі українці можуть вийти на пенсію у 55 років. Однак така пільга доступна не усім.