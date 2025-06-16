"Все включено" для пенсионеров: где и за какую цену лучше всего отдыхать летом 2025

Не все пожилые люди охотно выбирают курортный отдых — длительные поездки и многолюдные места часто утомляют. Тем не менее, есть те, кто даже на пенсии мечтает провести лето у моря.

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В преддверии лета 2025 года многие украинцы задаются вопросом, куда можно бюджетно поехать на отдых с комфортом и без лишних забот, говорится в материале издания "Новини.LIVE".

Отдых по системе "все включено" особенно удобен для пожилых людей: в стоимость проживания уже входят питание и другие услуги, поэтому не нужно дополнительно тратиться на обеды в кафе или ресторанах. Оптимальным решением станет тур, в который включены не только проживание и питание, но также трансфер, размещение и страхование — это избавит от лишних забот и сделает поездку комфортной и безопасной.

Украинским туристам стоит присмотреться к курорту "Золотые пески" в Болгарии. По данным источника, здесь царит спокойная атмосфера, что делает его особенно подходящим для тех, кто ищет тихий и размеренный отдых.

Курорт "Золотые Пески" — один из самых популярных и развитых на северном побережье Болгарии, расположенный в 18 км к северо-востоку от Варны, на территории одноименного природного парка. Его название связано с древней легендой о пиратском кладе, превратившемся в золотистый песок. На курорте более 60 отелей различной категории — от 2 до 5 звезд. Многие из них предлагают бальнеологические процедуры, основанные на местных минеральных водах и лечебных грязях.

Еще одним доступным вариантом для отдыха является Черногория. Здесь туристы могут наслаждаться прозрачной голубизной Адриатического моря, посещать живописные озера, любоваться горными пейзажами (хотя активные восхождения не рекомендуются пенсионерам), а также исследовать природные красоты национальных парков и восхищаться архитектурой древних монастырей. Средиземноморский климат Черногории обеспечивает мягкую зиму и теплое лето, что делает страну идеальным местом для тех, кто хочет наслаждаться солнцем и морем круглый год.

Поселение в трехзвездочном отеле обойдется туристам примерно в 15 тысяч грн за двое суток

Напомним, 5 июня в Visit Ukraine рассказали, где в пределах Украины можно устроить летний отпуск 2025 без тревог: в перечне есть также места, где можно отдохнуть с детьми.

Также 4 июня на портале Travel off Path поделились, где в Европе можно отдохнуть в 2025 году, не потратив при этом все сбережения.