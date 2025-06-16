"Все включено" для пенсіонерів: де і за яку ціну найкраще відпочивати влітку 2025 року

Не всі люди похилого віку охоче обирають курортний відпочинок — тривалі поїздки та багатолюдні місця часто стомлюють. Проте є ті, хто навіть на пенсії мріє провести літо біля моря.

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Напередодні літа 2025 року багато українців ставлять запитання, куди можна бюджетно поїхати на відпочинок із комфортом і без зайвих турбот, ідеться в матеріалі видання "Новини.LIVE".

Відпочинок за системою "все включено" особливо зручний для літніх людей: у вартість проживання вже входять харчування та інші послуги, тому не потрібно додатково витрачатися на обіди в кафе або ресторанах. Оптимальним рішенням стане тур, до якого включено не тільки проживання та харчування, а й трансфер, розміщення та страхування — це позбавить зайвих турбот і зробить поїздку комфортною та безпечною.

Українським туристам варто придивитися до курорту "Золоті піски" в Болгарії. За даними джерела, тут панує спокійна атмосфера, що робить його особливо придатним для тих, хто шукає тихий і розмірений відпочинок.

Курорт "Золоті Піски" — один із найпопулярніших і найрозвиненіших на північному узбережжі Болгарії, розташований за 18 км на північний схід від Варни, на території однойменного природного парку. Його назва пов'язана з давньою легендою про піратський скарб, що перетворився на золотистий пісок. На курорті понад 60 готелів різної категорії — від 2 до 5 зірок. Багато з них пропонують бальнеологічні процедури, засновані на місцевих мінеральних водах і лікувальних грязях.

Ще одним доступним варіантом для відпочинку є Чорногорія. Тут туристи можуть насолоджуватися прозорою блакиттю Адріатичного моря, відвідувати мальовничі озера, милуватися гірськими краєвидами (хоча активні сходження не рекомендовано пенсіонерам), а також досліджувати природну красу національних парків і захоплюватися архітектурою стародавніх монастирів. Середземноморський клімат Чорногорії забезпечує м'яку зиму і тепле літо, що робить країну ідеальним місцем для тих, хто хоче насолоджуватися сонцем і морем цілий рік.

Поселення в тризірковому готелі обійдеться туристам приблизно в 15 тисяч грн за дві доби

Нагадаємо, 5 червня у Visit Ukraine розповіли, де в межах України можна влаштувати літню відпустку 2025 року без тривог: у переліку є також місця, де можна відпочити з дітьми.

Також 4 червня на порталі Travel off Path поділилися, де в Європі можна відпочити 2025 року, не витративши водночас усіх заощаджень.