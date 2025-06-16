Доплаты учителям в Украине с сентября резко вырастут: что известно

В Украине с 1 сентября текущего года для педагогических работников предусмотрено значительное повышение ежемесячных доплат к заработной плате.

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Теперь учителя и другие сотрудники образования будут получать дополнительно до 2000 гривен "на руки" — это около 2600 гривен до вычета налогов. Нововведение позволит улучшить материальное положение работников сферы и стимулировать их профессиональный рост. Об этом говорится в сообщении Минобразования.

Сейчас педагоги получают доплату в размере 1000 гривен ежемесячно. В ближайшее время эта сумма увеличится вдвое. Доплаты будут начисляться каждый месяц до конца года, в котором отменят военное положение в Украине. Размер выплаты будет зависеть от объема педагогической нагрузки: чем больше часов преподавания, тем выше доплата.

При этом новые доплаты не повлияют на уже действующие надбавки для педагогов. Дополнительные средства будут поступать автоматически на банковские карты учителей. Это позволит педагогам регулярно получать увеличенную финансовую поддержку на протяжении всего срока действия программы.

В случае завершения военного положения выплаты будут прекращены автоматически с началом следующего года после его отмены.

Напомним, в Украине педагогам, работающим в учреждениях общего среднего образования, предоставляются различные доплаты, размер которых варьируется от 5% до 40% от должностного оклада. Кроме того, введена новая надбавка в размере 1 тысячи гривен.

Ранее сообщалось, что зарплаты украинских учителей планируют повысить. В зависимости от уровня квалификации зарплаты педагогам могут поднять от 10 до 25%.