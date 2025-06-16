Доплати вчителям в Україні з вересня різко зростуть: що відомо

В Україні з 1 вересня поточного року для педагогічних працівників передбачено значне підвищення щомісячних доплат до заробітної плати.

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Тепер вчителі та інші співробітники освіти отримуватимуть додатково до 2000 гривень "на руки" — це близько 2600 гривень до вирахування податків. Нововведення дасть змогу поліпшити матеріальне становище працівників сфери та стимулюватиме їхнє професійне зростання. Про це йдеться в повідомленні Міносвіти.

Наразі педагоги отримують доплату в розмірі 1000 гривень щомісяця. Найближчим часом ця сума збільшиться вдвічі. Доплати нараховуватимуть щомісяця до кінця року, в якому скасують воєнний стан в Україні. Розмір виплати залежатиме від обсягу педагогічного навантаження: що більше годин викладання, то вища доплата.

При цьому нові доплати не вплинуть на вже чинні надбавки для педагогів. Додаткові кошти надходитимуть автоматично на банківські картки вчителів. Це дасть змогу педагогам регулярно отримувати збільшену фінансову підтримку протягом усього терміну дії програми.

У разі завершення воєнного стану виплати будуть припинені автоматично з початком наступного року після його скасування.

Нагадаємо, в Україні педагогам, які працюють у закладах загальної середньої освіти, надаються різні доплати, розмір яких варіюється від 5% до 40% від посадового окладу. Крім того, запроваджено нову надбавку в розмірі 1 тисячі гривень.

Раніше повідомлялося, що зарплати українських вчителів планують підвищити. Залежно від рівня кваліфікації зарплати педагогам можуть підняти від 10 до 25%.