Платят больше 90 тыс. грн: кого из украинцев ждут работодатели с немалыми деньгами

В 2025 году в некоторых регионах Украины предлагают зарплаты около 90 тысяч гривен из-за дефицита квалифицированных специалистов на рынке труда. Так, особенно востребованы фрезеровщики, токари и инженеры.

Related video

В Украине существует большой дефицит кадров, что связано с мобилизацией и интенсивным перемещением населения. Об этом сказал президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак в комментарии "Украинскому радио".

По информации Александра Чумака, промышленные предприятия Харькова продолжают функционировать в условиях войны, однако из-за разрушений инфраструктуры ежедневно работу теряют около 200 человек. Тем не менее машиностроение, легкая промышленность, сельское хозяйство и IT остаются ключевыми направлениями. В настоящее время особенно востребованы специалисты, способные ремонтировать и создавать военную технику.

"Нужны рабочие инструментальных специальностей — фрезеровщики, токари, работники машиностроения. Есть вакансия фрезеровщика на 90 тысяч гривен, и мы не можем найти человека", — рассказал Александр Чумак.

Он отметил, что в связи с мобилизацией, массовым отъездом населения и продолжающимися боевыми действиями дефицит работников в некоторых регионах превышает 75%, из-за чего предприятия сталкиваются с серьезными трудностями при подборе сотрудников на ключевые позиции.

В то же время абитуриентам, которые сейчас определяются с будущей профессией, эксперт советует выбирать технические и инженерные профессии — на таких специалистов всегда есть спрос.

"Мир видит, что мы способны создавать эффективные инженерные решения даже в гараже. Это открывает новую эру для украинских специалистов", — отметил он.

Напомним, что председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает вопрос экономического бронирования одним из самых сложных за последние пять лет. Принять решение, которое устроило бы всех, невозможно.

Ранее Фокус писал, какой бизнес в Украине заплатит до 55 тыс. грн за бронь сотрудника от мобилизации.