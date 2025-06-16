Платять понад 90 тис. грн: на кого з українців чекають роботодавці з чималими грошима

У 2025 році в деяких регіонах України пропонують зарплати близько 90 тисяч гривень через дефіцит кваліфікованих фахівців на ринку праці. Так, особливо затребувані фрезерувальники, токарі та інженери.

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В Україні існує великий дефіцит кадрів, що пов'язано з мобілізацією та інтенсивним переміщенням населення. Про це сказав президент Асоціації приватних роботодавців Олександр Чумак у коментарі "Українському радіо".

За інформацією Олександра Чумака, промислові підприємства Харкова продовжують функціонувати в умовах війни, проте через руйнування інфраструктури щодня роботу втрачають близько 200 осіб. Проте машинобудування, легка промисловість, сільське господарство та IT залишаються ключовими напрямками. Нині особливо затребувані фахівці, здатні ремонтувати і створювати військову техніку.

"Потрібні робітники інструментальних спеціальностей — фрезерувальники, токарі, працівники машинобудування. Є вакансія фрезерувальника на 90 тисяч гривень, і ми не можемо знайти людину", — розповів Олександр Чумак.

Він зазначив, що у зв'язку з мобілізацією, масовим від'їздом населення і бойовими діями, що тривають, дефіцит працівників у деяких регіонах перевищує 75%, через що підприємства стикаються із серйозними труднощами під час підбору співробітників на ключові позиції.

Водночас абітурієнтам, які зараз визначаються з майбутньою професією, експерт радить обирати технічні та інженерні професії — на таких фахівців завжди є попит.

"Світ бачить, що ми здатні створювати ефективні інженерні рішення навіть у гаражі. Це відкриває нову еру для українських фахівців", — зазначив він.

Нагадаємо, що голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає питання економічного бронювання одним із найскладніших за останні п'ять років. Ухвалити рішення, яке влаштувало б усіх, неможливо.

Раніше Фокус писав, який бізнес в Україні заплатить до 55 тис. грн за бронь співробітника від мобілізації.