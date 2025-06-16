Военные пенсии: кто имеет право на 100% денежного обеспечения

Пенсионный фонд Украины разъяснил, какие виды пенсий и правила расчета выплат предусмотрены для военнослужащих, вышедших на пенсию. Уточняется, что размер пенсионных начислений может составлять от 40% до 100% от денежного довольствия, в зависимости от ряда условий и категории военного.

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Военнослужащие Украины могут рассчитывать на несколько видов пенсионного обеспечения, зависящих от стажа службы, состояния здоровья и семейных обстоятельств. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Как сообщают в Пенсионном фонде Украины, для военнослужащих предусмотрены следующие основные виды пенсионных выплат:

за выслугу лет (независимо от возраста, если имеется выслуга от 25 лет; в случае достижения на дату увольнения со службы 45-летнего возраста, при наличии от 25 лет стажа, из которых не менее 12 с половиной лет составляет военная служба или служба в органах МВД);

по инвалидности (если получена во время военной службы независимо от возраста);

в случае потери кормильца (для нетрудоспособных членов семьи, которые содержал военнослужащий: детям, родителям, жене/мужу).

Так, военным при наличии выслуги на службе назначают пенсию за выслугу лет. В частности, к таковым относятся военнослужащие, которые находились на службе:

Министерства внутренних дел;

Национальной полиции;

Национального антикоррупционного бюро;

Службы судебной охраны;

Государственной пожарной охране;

Госслужбы спецсвязи и защиты информации;

в органах и подразделениях гражданской защиты;

Налоговой милиции;

Бюро экономической безопасности Украины;

Государственной уголовно-исполнительной службе.

Главное условие для назначения соответствующей пенсии является увольнение гражданина с военной службы. Суммы пенсионных выплат военнослужащих исчисляют на основе размера денежного обеспечения, куда входят:

оклады по должности;

воинское звание;

процентная надбавка за выслугу лет;

другие виды денежного обеспечения, кроме единовременных вознаграждений в 30-100 тыс. грн.

Какие установлены размеры пенсий в зависимости от вида:

доля в 50-70% от денежного довольствия — за выслугу лет, (в зависимости от срока выслуги);

доля 40-100% денежного довольствия — по инвалидности (в зависимости от группы и причины инвалидности);

доля 30-70% довольствия — в случае потери кормильца (на каждого человека, учитывая причину смерти).

Заявление на назначение пенсии за выслугу лет и по инвалидности военным, уволенным со службы, можно подавать в ПФУ через уполномоченные структурные подразделения.

Напомним, участники боевых действий имеют право на досрочную пенсию по возрасту по достижении 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин, при условии наличия стажа не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Также сообщалось, что в 2025 году участники боевых действий смогут получить ряд льгот, в частности скидки на коммунальные и жилищные услуги.