Военные пенсии: кто имеет право на 100% денежного обеспечения
Пенсионный фонд Украины разъяснил, какие виды пенсий и правила расчета выплат предусмотрены для военнослужащих, вышедших на пенсию. Уточняется, что размер пенсионных начислений может составлять от 40% до 100% от денежного довольствия, в зависимости от ряда условий и категории военного.
Военнослужащие Украины могут рассчитывать на несколько видов пенсионного обеспечения, зависящих от стажа службы, состояния здоровья и семейных обстоятельств. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.
Как сообщают в Пенсионном фонде Украины, для военнослужащих предусмотрены следующие основные виды пенсионных выплат:
- за выслугу лет (независимо от возраста, если имеется выслуга от 25 лет; в случае достижения на дату увольнения со службы 45-летнего возраста, при наличии от 25 лет стажа, из которых не менее 12 с половиной лет составляет военная служба или служба в органах МВД);
- по инвалидности (если получена во время военной службы независимо от возраста);
- в случае потери кормильца (для нетрудоспособных членов семьи, которые содержал военнослужащий: детям, родителям, жене/мужу).
Так, военным при наличии выслуги на службе назначают пенсию за выслугу лет. В частности, к таковым относятся военнослужащие, которые находились на службе:
- Министерства внутренних дел;
- Национальной полиции;
- Национального антикоррупционного бюро;
- Службы судебной охраны;
- Государственной пожарной охране;
- Госслужбы спецсвязи и защиты информации;
- в органах и подразделениях гражданской защиты;
- Налоговой милиции;
- Бюро экономической безопасности Украины;
- Государственной уголовно-исполнительной службе.
Главное условие для назначения соответствующей пенсии является увольнение гражданина с военной службы. Суммы пенсионных выплат военнослужащих исчисляют на основе размера денежного обеспечения, куда входят:
- оклады по должности;
- воинское звание;
- процентная надбавка за выслугу лет;
- другие виды денежного обеспечения, кроме единовременных вознаграждений в 30-100 тыс. грн.
Какие установлены размеры пенсий в зависимости от вида:
- доля в 50-70% от денежного довольствия — за выслугу лет, (в зависимости от срока выслуги);
- доля 40-100% денежного довольствия — по инвалидности (в зависимости от группы и причины инвалидности);
- доля 30-70% довольствия — в случае потери кормильца (на каждого человека, учитывая причину смерти).
Заявление на назначение пенсии за выслугу лет и по инвалидности военным, уволенным со службы, можно подавать в ПФУ через уполномоченные структурные подразделения.
Напомним, участники боевых действий имеют право на досрочную пенсию по возрасту по достижении 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин, при условии наличия стажа не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.
Также сообщалось, что в 2025 году участники боевых действий смогут получить ряд льгот, в частности скидки на коммунальные и жилищные услуги.