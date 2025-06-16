Військові пенсії: хто має право на 100% грошового забезпечення

Пенсійний фонд України роз'яснив, які види пенсій і правила розрахунку виплат передбачені для військовослужбовців, які вийшли на пенсію. Уточнюється, що розмір пенсійних нарахувань може становити від 40% до 100% від грошового забезпечення, залежно від низки умов і категорії військового.

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Військовослужбовці України можуть розраховувати на кілька видів пенсійного забезпечення, що залежать від стажу служби, стану здоров'я та сімейних обставин. Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

Як повідомляють у Пенсійному фонді України, для військовослужбовців передбачено такі основні види пенсійних виплат:

за вислугу років (незалежно від віку, якщо наявна вислуга від 25 років; у разі досягнення на дату звільнення зі служби 45-річного віку, за наявності від 25 років стажу, з яких щонайменше 12 з половиною років становить військова служба або служба в органах МВС);

по інвалідності (якщо отримана під час військової служби незалежно від віку);

у разі втрати годувальника (для непрацездатних членів сім'ї, які утримував військовослужбовець: дітям, батькам, дружині/чоловіку).

Так, військовим за наявності вислуги на службі призначають пенсію за вислугу років. Зокрема, до таких належать військовослужбовці, які перебували на службі:

Міністерства внутрішніх справ;

Національної поліції;

Національного антикорупційного бюро;

Служби судової охорони;

Державної пожежної охорони;

Держслужби спецзв'язку та захисту інформації;

в органах і підрозділах цивільного захисту;

Податкової міліції;

Бюро економічної безпеки України;

Державній кримінально-виконавчій службі.

Головною умовою для призначення відповідної пенсії є звільнення громадянина з військової служби. Суми пенсійних виплат військовослужбовців обчислюють на основі розміру грошового забезпечення, куди входять:

оклади за посадою;

військове звання;

відсоткова надбавка за вислугу років;

інші види грошового забезпечення, крім одноразових винагород у 30-100 тис. грн.

Які встановлено розміри пенсій залежно від виду:

частка в 50-70% від грошового забезпечення — за вислугу років, (залежно від терміну вислуги);

частка 40-100% від грошового забезпечення — по інвалідності (залежно від групи та причини інвалідності);

частка 30-70% забезпечення — у разі втрати годувальника (на кожну особу, враховуючи причину смерті).

Заяву на призначення пенсії за вислугу років та по інвалідності військовим, звільненим зі служби, можна подавати до ПФУ через уповноважені структурні підрозділи.

Нагадаємо, учасники бойових дій мають право на дострокову пенсію за віком після досягнення 55 років для чоловіків і 50 років для жінок, за умови наявності стажу не менше ніж 25 років для чоловіків і 20 років для жінок.

Також повідомлялося, що 2025 року учасники бойових дій зможуть отримати низку пільг, зокрема знижки на комунальні та житлові послуги.