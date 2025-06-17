Могут выйти на пенсию раньше: кто из украинцев получает двойной стаж

В Украине определенные категории работников имеют право на учет страхового стажа в двойном размере.

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Для некоторых украинцев один год труда в опасных или вредных условиях засчитывается как два года стажа, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

Это правило распространяется на тех, кто трудится в опасных, вредных або особенно тяжелых условиях. В частности, к таким работникам относятся:

моряки, которые выходят в длительные плавания;

участники ликвидации аварий, катастроф или стихийных бедствий;

военные, которые принимали участие в боевых действиях или спецоперациях;

те, кто работает под землей — в шахтах, тоннелях, метро и т.д;

медики, работающие в инфекционных больницах или психиатрических учреждениях;

работники в районах с суровым климатом — например, на Крайнем Севере или в горах;

работники, которые имеют дело с радиацией, вибрацией, сильным шумом или вредными химикатами.

Работники, включенные в Список №1 — преимущественно те, чья профессия связана с повышенным риском (например, шахтеры, химики и др.) — получают год дополнительного страхового стажа за каждый фактически отработанный год. Для остальных категорий такое правило действовало лишь до 2004 года. Кроме того, труд в районах Крайнего Севера до 1991 года также засчитывался как 1,5 года за каждый отработанный. Сегодня работа в горах или на флоте, как правило, не дает права на удвоенный стаж, за исключением некоторых случаев, предусмотренных еще в советский период.

Чтобы воспользоваться правом на досрочный выход на пенсию, нужно предоставить документы, подтверждающие работу в особых условиях. Это может быть трудовая книжка или справки с предприятий или их правопреемников.

Отметим, в марте Фокус писал о пенсиях по инвалидности, которые будут получать украинцы в 2025 году. Согласно пояснениям Пенсионного фонда Украины, произойдет индексация выплат в соответствии с законом о бюджете. В ПФУ сообщили, что пенсия для людей с инвалидностью 1 группы — 2 980 грн, неработающих людей с инвалидностью 2 и 3 группы — 2 520 грн, работающих людей с инвалидностью 2 093 грн.

Напоминаем, в апреле эксперт Сергей Коробкин объяснил, в каких случаях лучше выбрать пенсию по инвалидности, чем пенсию по возрасту.