Можуть вийти на пенсію раніше: хто з українців отримує подвійний стаж

В Україні певні категорії працівників мають право на врахування страхового стажу в подвійному розмірі.

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Для деяких українців один рік праці в небезпечних або шкідливих умовах зараховується як два роки стажу, пояснили в Пенсійному фонді України.

Це правило поширюється на тих, хто трудиться в небезпечних, шкідливих або особливо важких умовах. Зокрема, до таких працівників належать:

моряки, які виходять у тривалі плавання;

учасники ліквідації аварій, катастроф або стихійних лих;

військові, які брали участь у бойових діях або спецопераціях;

ті, хто працює під землею — у шахтах, тунелях, метро тощо;

медики, які працюють в інфекційних лікарнях або психіатричних установах;

працівники в районах із суворим кліматом — наприклад, на Крайній Півночі або в горах;

працівники, які мають справу з радіацією, вібрацією, сильним шумом або шкідливими хімікатами.

Працівники, включені до Списку №1 — переважно ті, чия професія пов'язана з підвищеним ризиком (наприклад, шахтарі, хіміки тощо) — отримують рік додаткового страхового стажу за кожен фактично відпрацьований рік. Для решти категорій таке правило діяло лише до 2004 року. Крім того, праця в районах Крайньої Півночі до 1991 року також зараховувалася як 1,5 року за кожен відпрацьований. Сьогодні робота в горах або на флоті, як правило, не дає права на подвоєний стаж, за винятком деяких випадків, передбачених ще в радянський період.

Щоб скористатися правом на достроковий вихід на пенсію, потрібно надати документи, що підтверджують роботу в особливих умовах. Це може бути трудова книжка або довідки з підприємств чи їхніх правонаступників.

Зазначимо, у березні Фокус писав про пенсії по інвалідності, які отримуватимуть українці у 2025 році. Згідно з поясненнями Пенсійного фонду України, відбудеться індексація виплат відповідно до закону про бюджет. У ПФУ повідомили, що пенсія для людей з інвалідністю 1 групи — 2 980 грн, для непрацюючих людей з інвалідністю 2 і 3 групи — 2 520 грн, для людей з інвалідністю, які працюють, — 2 093 грн.

Нагадуємо, у квітні експерт Сергій Коробкін пояснив, у яких випадках краще обрати пенсію за інвалідністю, ніж пенсію за віком.