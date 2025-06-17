"Стали на защиту людей": Гетманцев назвал "выгоды" налога на OLX

Законопроект об уплате налогов с продаж на цифровых платформах "уменьшит" старую налоговую ставку. В Раде обещают, что не потребуют уплаты налогов за продажу личных вещей.

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Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду законопроект, по которому цифровые платформы будут удерживать налог с пользователей, предоставляющих услуги или продающих товары. Документ уменьшит существующую налоговую ставку с 18 до 5%, заявил глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Появление законопроекта связано с условиями меморандума Украины и Международного валютного фонда. Перед принятием законопроекта, как говорил Гетманцев, проведут открытую и прозрачную общественную дискуссию.

В украинском законодательстве, по заверению политика, есть старая действующая норма, по которой сделки по продаже любого имущества облагаются налогом по общей ставке НДФЛ. Речь идет о "драконовской норме, которую давно ввели в Налоговый кодекс", добавил он.

"Просто никто о ней не упоминал. Никто не хочет признавать, что это было дело их рук. Мы не пропустим ни одного решения, которое будет влечь за собой уплату налогов за продажу личных вещей", — добавил он.

Гетманцев отметил, что профильный комитет ВРУ в этом вопросе "стал на защиту людей". Консультации, сбор мнений и дискуссии продолжаются, но "принципиальная позиция" остается.

Напомним, законопроект о налогах за продажи на цифровых платформах не коснется предпринимателей, которые ведут официальную деятельность и платят налоги.

Фокус также писал об отправках налоговой "писем счастья" тем, кто продавал товары наложенным платежом через систему NovaPay.