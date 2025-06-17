"Стали на захист людей": Гетманцев назвав "вигоди" податку на OLX

Законопроєкт про сплату податків з продажів на цифрових платформах "зменшить" стару податкову ставку. У Раді обіцяють, що не вимагатимуть сплати податків за продаж особистих речей.

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Кабінет міністрів України подав до Верховної Ради законопроєкт, за яким цифрові платформи утримуватимуть податок із користувачів, які надають послуги або продають товари. Документ зменшить наявну податкову ставку з 18 до 5%, заявив голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Поява законопроєкту пов'язана з умовами меморандуму України та Міжнародного валютного фонду. Перед ухваленням законопроєкту, як говорив Гетманцев, проведуть відкриту і прозору суспільну дискусію.

В українському законодавстві, за запевненням політика, є стара чинна норма, за якою угоди з продажу будь-якого майна оподатковуються за загальною ставкою ПДФО. Ідеться про "драконівську норму, яку давно ввели в Податковий кодекс", додав він.

"Просто ніхто про неї не згадував. Ніхто не хоче визнавати, що це була справа їхніх рук. Ми не пропустимо жодного рішення, яке спричинятиме сплату податків за продаж особистих речей", — додав він.

Гетманцев зазначив, що профільний комітет ВРУ в цьому питанні "став на захист людей". Консультації, збір думок і дискусії тривають, але "принципова позиція" залишається.

Нагадаємо, законопроєкт про податки за продажі на цифрових платформах не торкнеться підприємців, які ведуть офіційну діяльність і платять податки.

Фокус також писав про відправлення податковою "листів щастя" тим, хто продавав товари післяплатою через систему NovaPay.