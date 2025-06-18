Выплаты по инвалидности: кому и почему могут прекратить финансовую помощь

Украинские законы предусматривают возможность получения пенсий и пособий по инвалидности. Однако в ряде ситуаций граждане могут лишиться этой государственной поддержки.

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Размер пенсии для людей с инвалидностью определяется группой инвалидности и страховым стажем и составляет от 50% до 100% стандартной возрастной пенсии в зависимости от группы. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

В соответствии с действующими нормами, размер пенсии для людей с инвалидностью определяется в зависимости от установленной группы и продолжительности страхового стажа (от 1 до 15 лет). Выплата рассчитывается как процент от стандартной возрастной пенсии:

для первой группы — 100%;

для второй группы — 90%;

для третьей группы — 50%.

В случае отсутствия страхового стажа, но при наличии установленной инвалидности, государство назначает не пенсию, а социальную помощь. Такое пособие, в частности, предусмотрено для лиц с инвалидностью с детства. Размер выплаты зависит от группы инвалидности и рассчитывается на основе прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан. В 2025 году этот показатель составляет 2 361 грн.

Суммы помощи распределяются следующим образом:

для первой группы инвалидности с детства — 2 361 грн (100%);

для второй группы — 1 888 грн (80%);

для третьей группы — 1 416 грн (60%);

для несовершеннолетних детей с инвалидностью — 1 652 грн (70%).

Если гражданину установлена инвалидность на бессрочной основе, пенсия выплачивается пожизненно. Однако не все случаи инвалидности являются бессрочными — по истечении установленного срока выплаты могут быть прекращены.

В отношении государственной социальной помощи по инвалидности возможны дополнительные ограничения: ее предоставление может зависеть от имущественного положения получателя.

Среди других причин потери пенсии или помощи:

отрицательные результаты повторного прохождения врачебной комиссии/отсутствие актуальных выводов;

несоблюдение рекомендаций врачебной комиссии/законодательства;

улучшение состояния здоровья получателя выплаты.

Отметим, в марте Фокус писал о пенсиях по инвалидности, которые будут получать украинцы в 2025 году. Согласно пояснениям Пенсионного фонда Украины, произойдет индексация выплат в соответствии с законом о бюджете. В ПФУ сообщили, что пенсия для людей с инвалидностью 1 группы — 2 980 грн, неработающих людей с инвалидностью 2 и 3 группы — 2 520 грн, работающих людей с инвалидностью 2 093 грн.

Напоминаем, в апреле эксперт Сергей Коробкин объяснил, в каких случаях лучше выбрать пенсию по инвалидности, чем пенсию по возрасту.