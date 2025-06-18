Виплати по інвалідності: кому і чому можуть припинити фінансову допомогу
Українські закони передбачають можливість отримання пенсій і допомоги по інвалідності. Однак у низці ситуацій громадяни можуть втратити цю державну підтримку.
Розмір пенсії для людей з інвалідністю визначається групою інвалідності та страховим стажем і становить від 50% до 100% стандартної вікової пенсії залежно від групи. Про це повідомляє Пенсійний фонд України (ПФУ).
Відповідно до чинних норм, розмір пенсії для людей з інвалідністю визначається залежно від встановленої групи та тривалості страхового стажу (від 1 до 15 років). Виплата розраховується як відсоток від стандартної вікової пенсії:
- для першої групи — 100%;
- для другої групи — 90%;
- для третьої групи — 50%.
У разі відсутності страхового стажу, але за наявності встановленої інвалідності, держава призначає не пенсію, а соціальну допомогу. Така допомога, зокрема, передбачена для осіб з інвалідністю з дитинства. Розмір виплати залежить від групи інвалідності та розраховується на основі прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян. У 2025 році цей показник становить 2 361 грн.
Суми допомоги розподіляються таким чином:
- для першої групи інвалідності з дитинства — 2 361 грн (100%);
- для другої групи — 1 888 грн (80%);
- для третьої групи — 1 416 грн (60%);
- для неповнолітніх дітей з інвалідністю — 1 652 грн (70%).
Якщо громадянину встановлено інвалідність на безстроковій основі, пенсія виплачується довічно. Однак не всі випадки інвалідності є безстроковими — після закінчення встановленого терміну виплати можуть бути припинені.
Щодо державної соціальної допомоги по інвалідності можливі додаткові обмеження: її надання може залежати від майнового стану одержувача.
Серед інших причин втрати пенсії або допомоги:
- негативні результати повторного проходження лікарської комісії/відсутність актуальних висновків;
- недотримання рекомендацій лікарської комісії/законодавства;
- поліпшення стану здоров'я одержувача виплати.
Зазначимо, у березні Фокус писав про пенсії по інвалідності, які отримуватимуть українці у 2025 році. Згідно з поясненнями Пенсійного фонду України, відбудеться індексація виплат відповідно до закону про бюджет. У ПФУ повідомили, що пенсія для людей з інвалідністю 1 групи — 2 980 грн, для непрацюючих людей з інвалідністю 2 і 3 групи — 2 520 грн, для людей з інвалідністю, які працюють, — 2 093 грн.
Нагадуємо, у квітні експерт Сергій Коробкін пояснив, у яких випадках краще обрати пенсію за інвалідністю, ніж пенсію за віком.