Виплати по інвалідності: кому і чому можуть припинити фінансову допомогу

Українські закони передбачають можливість отримання пенсій і допомоги по інвалідності. Однак у низці ситуацій громадяни можуть втратити цю державну підтримку.

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Розмір пенсії для людей з інвалідністю визначається групою інвалідності та страховим стажем і становить від 50% до 100% стандартної вікової пенсії залежно від групи. Про це повідомляє Пенсійний фонд України (ПФУ).

Відповідно до чинних норм, розмір пенсії для людей з інвалідністю визначається залежно від встановленої групи та тривалості страхового стажу (від 1 до 15 років). Виплата розраховується як відсоток від стандартної вікової пенсії:

для першої групи — 100%;

для другої групи — 90%;

для третьої групи — 50%.

У разі відсутності страхового стажу, але за наявності встановленої інвалідності, держава призначає не пенсію, а соціальну допомогу. Така допомога, зокрема, передбачена для осіб з інвалідністю з дитинства. Розмір виплати залежить від групи інвалідності та розраховується на основі прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян. У 2025 році цей показник становить 2 361 грн.

Суми допомоги розподіляються таким чином:

для першої групи інвалідності з дитинства — 2 361 грн (100%);

для другої групи — 1 888 грн (80%);

для третьої групи — 1 416 грн (60%);

для неповнолітніх дітей з інвалідністю — 1 652 грн (70%).

Якщо громадянину встановлено інвалідність на безстроковій основі, пенсія виплачується довічно. Однак не всі випадки інвалідності є безстроковими — після закінчення встановленого терміну виплати можуть бути припинені.

Щодо державної соціальної допомоги по інвалідності можливі додаткові обмеження: її надання може залежати від майнового стану одержувача.

Серед інших причин втрати пенсії або допомоги:

негативні результати повторного проходження лікарської комісії/відсутність актуальних висновків;

недотримання рекомендацій лікарської комісії/законодавства;

поліпшення стану здоров'я одержувача виплати.

Зазначимо, у березні Фокус писав про пенсії по інвалідності, які отримуватимуть українці у 2025 році. Згідно з поясненнями Пенсійного фонду України, відбудеться індексація виплат відповідно до закону про бюджет. У ПФУ повідомили, що пенсія для людей з інвалідністю 1 групи — 2 980 грн, для непрацюючих людей з інвалідністю 2 і 3 групи — 2 520 грн, для людей з інвалідністю, які працюють, — 2 093 грн.

Нагадуємо, у квітні експерт Сергій Коробкін пояснив, у яких випадках краще обрати пенсію за інвалідністю, ніж пенсію за віком.