Сколько налогов платят украинцы из зарплаты в 2025 году: как посчитать

Из заработной платы работников удерживаются не только налоги на доходы физических лиц (НДФЛ), но также и обязательный военный сбор.

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В настоящее время из заработной платы граждан удерживаются два обязательных налога: налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 18% и военный сбор — 5%. Об этом сообщает ГНС.

В общей сложности с заработной платы работника удерживается 23%: 18% — налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и 5% — военный сбор. При этом единый социальный взнос (ЕСВ), который направляется в Пенсионный фонд и другие социальные фонды, оплачивает работодатель отдельно, сверх начисленной заработной платы.

Месяц страхового стажа засчитывается только при условии уплаты минимального страхового взноса. На сегодняшний день он составляет 22% от минимальной зарплаты, которая сейчас равна 8 тысячам гривен. Таким образом, для зачисления одного месяца стажа работодатель должен перечислить не менее 1 760 гривен.

Так, на примере минимальной зарплаты – 8 тысяч гривен, с этой выплаты работнику придется заплатить такие налоги:

НДФЛ – 1 440 гривен;

военный сбор – 400 гривен.

Соответственно, "чистой" выплаты останется – 6 160 гривен. А вот работодателю выплата такой зарплаты обойдется в – 9 760 гривен.

Напомним, в 2025 году начнет действовать новый этап пенсионной реформы, который касается накопительной пенсии: аналитики объяснили, какие есть опасности для граждан. В то же время растет страховой стаж, заработав который человек может выйти на пенсию по возрасту.

Ранее Фокус писал, что некоторым категориям украинцев, которые получают жилищные субсидии, не продлят выплаты автоматически. Чтобы продолжить получать помощь, им необходимо подать заявление на продление.