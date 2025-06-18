Скільки податків платять українці із зарплати у 2025 році: як порахувати

Із заробітної плати працівників утримуються не тільки податки на доходи фізичних осіб (ПДФО), але також і обов'язковий військовий збір.

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Наразі із заробітної плати громадян утримують два обов'язкових податки: податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) у розмірі 18% і військовий збір — 5%. Про це повідомляє ДПС.

Загалом із заробітної плати працівника утримується 23%: 18% — податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) і 5% — військовий збір. При цьому єдиний соціальний внесок (ЄСВ), який спрямовується до Пенсійного фонду та інших соціальних фондів, оплачує роботодавець окремо, понад нараховану заробітну плату.

Місяць страхового стажу зараховується тільки за умови сплати мінімального страхового внеску. На сьогодні він становить 22% від мінімальної зарплати, яка зараз дорівнює 8 тисячам гривень. Таким чином, для зарахування одного місяця стажу роботодавець має перерахувати щонайменше 1 760 гривень.

Так, на прикладі мінімальної зарплати — 8 тисяч гривень, з цієї виплати працівникові доведеться заплатити такі податки:

ПДФО — 1 440 гривень;

військовий збір — 400 гривень.

Відповідно, "чистої" виплати залишиться — 6 160 гривень. А ось роботодавцю виплата такої зарплати обійдеться в — 9 760 гривень.

Нагадаємо, 2025 року почне діяти новий етап пенсійної реформи, який стосується накопичувальної пенсії: аналітики пояснили, які є небезпеки для громадян. Водночас зростає страховий стаж, заробивши який людина може вийти на пенсію за віком.

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