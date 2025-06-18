ВСУ получат двойные выплаты в июле: кто имеет право на дополнительную помощь

Этим летом украинские военные получат денежную помощь от государства. Однако важно отметить, что дополнительные выплаты будут начисляться только при выполнении определённых условий.

Related video

В июле 2025 года украинские военнослужащие смогут рассчитывать на дополнительную денежную помощь — им выплатят либо 100%, либо 50% от их денежного обеспечения. Такая доплата предусмотрена в случае необходимости переезда, что позволит поддержать военнослужащих в непростых условиях. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Дополнительную денежную помощь получат те военнослужащие, которых в июле переведут на новое место службы в другой город и назначат на новую должность. Такие доплаты предусмотрены для следующих категорий:

военнослужащих, несущих службу по контракту;

военных кадровой службы;

тех, кто несет службу по призыву лиц офицерского состава Вооруженных сил;

представителей Государственной специальной службы транспорта.

В июле дополнительную денежную помощь также получат военнослужащие, зачисленные на обучение в военные вузы, колледжи и учебные центры. При этом обучение должно длиться более полугода, а сам военнослужащий при этом не сохраняет должность на предыдущем месте службы.

Доплаты в связи с переездом, которые называют "подъемной помощью", в июле смогут получить не только военнослужащие, но и члены их семей, если они есть:

"подъемная помощь" для военных, которые соответствуют условиям предоставления доплат, будет начисляться в размере 100% от их денежного обеспечения;

доплаты в размере 50% от денежного обеспечения военного предусмотрены на всех членов его семьи, если они переезжают с ним на новое место службы.

В июле денежные выплаты получат также военнослужащие, находящиеся в командировках, а их семьи — "суточные" за каждый день, проведенный в дороге. При этом мобилизованным военнослужащим дополнительных выплат в июле ожидать не стоит. "Подъемные" при переезде они смогут получить только в случае заключения контракта с Вооруженными силами Украины.

Напомним, участники боевых действий имеют право на досрочную пенсию по возрасту по достижении 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин, при условии наличия стажа не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Также сообщалось, что в 2025 году участники боевых действий смогут получить ряд льгот, в частности скидки на коммунальные и жилищные услуги.