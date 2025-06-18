ЗСУ отримають подвійні виплати в липні: хто має право на додаткову допомогу

Цього літа українські військові отримають грошову допомогу від держави. Однак важливо зазначити, що додаткові виплати нараховуватимуться тільки в разі виконання певних умов.

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У липні 2025 року українські військовослужбовці зможуть розраховувати на додаткову грошову допомогу — їм виплатять або 100%, або 50% від їхнього грошового забезпечення. Така доплата передбачена в разі необхідності переїзду, що дасть змогу підтримати військовослужбовців у непростих умовах. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Додаткову грошову допомогу отримають ті військовослужбовці, яких у липні переведуть на нове місце служби в інше місто і призначать на нову посаду. Такі доплати передбачені для таких категорій:

військовослужбовців, які несуть службу за контрактом;

військових кадрової служби;

тих, хто несе службу за призовом осіб офіцерського складу Збройних сил;

представників Державної спеціальної служби транспорту.

У липні додаткову грошову допомогу також отримають військовослужбовці, зараховані на навчання до військових вишів, коледжів і навчальних центрів. При цьому навчання має тривати понад пів року, а сам військовослужбовець при цьому не зберігає посаду на попередньому місці служби.

Доплати у зв'язку з переїздом, які називають "підйомною допомогою", у липні зможуть отримати не тільки військовослужбовці, а й члени їхніх сімей, якщо вони є:

"підйомна допомога" для військових, які відповідають умовам надання доплат, нараховуватиметься в розмірі 100% від їхнього грошового забезпечення;

доплати в розмірі 50% від грошового забезпечення військового передбачені на всіх членів його сім'ї, якщо вони переїжджають із ним на нове місце служби.

У липні грошові виплати отримають також військовослужбовці, які перебувають у відрядженнях, а їхні сім'ї — "добові" за кожен день, проведений у дорозі. При цьому мобілізованим військовослужбовцям додаткових виплат у липні очікувати не варто. "Підйомні" при переїзді вони зможуть отримати тільки в разі укладення контракту зі Збройними силами України.

Нагадаємо, учасники бойових дій мають право на дострокову пенсію за віком після досягнення 55 років для чоловіків і 50 років для жінок, за умови наявності стажу не менше ніж 25 років для чоловіків і 20 років для жінок.

Також повідомлялося, що 2025 року учасники бойових дій зможуть отримати низку пільг, зокрема знижки на комунальні та житлові послуги.