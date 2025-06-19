Какую пенсию получает украинец со средней зарплатой: сумма удивит каждого

В Украине при условии полного трудового стажа и стабильного получения средней зарплаты можно рассчитывать на пенсию в размере 5269,9 гривен. Для этого необходимо в течение 35 лет получать как минимум среднюю по стране зарплату либо иметь такой уровень дохода в среднем за всю трудовую жизнь.

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При наличии 40 лет трудового стажа и стабильного получения средней заработной платы в течение всего периода работы в 2025 году пенсия составит 6022,8 грн. С ростом зарплат размер выплат также будет заметно расти. Об этом говорится в материале издания OBOZ.UA.

К примеру, при зарплате на 50% выше средней – то есть примерно 27 883 грн – можно рассчитывать на пенсию в размере 7904,9 грн, если трудовой стаж составляет 35 лет. А при наличии 40 лет стажа такая зарплата обеспечит пенсию в 9034,2 грн.

В Украине пенсии получают 10 млн 331 тыс. человек. Из них почти 7,5 млн — это пенсионеры по возрасту, остальные — получатели специальных выплат: по инвалидности, по утрате кормильца и других оснований. Самыми высокими остаются пенсии судей — согласно закону, это пожизненное денежное обеспечение. В среднем судьи получают свыше 108 тыс. грн в месяц.

Напомним, украинцы предпенсионного возраста, которые оказались без работы, могут досрочно выйти на отдых. Однако для этого человек должен соответствовать ряду условий.

В Пенсионном фонде рассказали, что некоторые украинцы могут выйти на пенсию в 55 лет. Однако такая льгота доступна не всем.