Яку пенсію отримує українець із середньою зарплатою: сума здивує кожного

В Україні за умови повного трудового стажу і стабільного отримання середньої зарплати можна розраховувати на пенсію в розмірі 5269,9 гривень. Для цього необхідно протягом 35 років отримувати щонайменше середню по країні зарплату або мати такий рівень доходу в середньому за все трудове життя.

Related video

За наявності 40 років трудового стажу та стабільного отримання середньої заробітної плати протягом усього періоду роботи у 2025 році пенсія становитиме 6022,8 грн. Зі зростанням зарплат розмір виплат також помітно зростатиме. Про це йдеться в матеріалі видання OBOZ.UA.

Приміром, за зарплати, що на 50% вища за середню, — тобто приблизно 27 883 грн — можна розраховувати на пенсію в розмірі 7904,9 грн, якщо трудовий стаж становить 35 років. А за наявності 40 років стажу така зарплата забезпечить пенсію в 9034,2 грн.

В Україні пенсії отримують 10 млн 331 тис. осіб. З них майже 7,5 млн — це пенсіонери за віком, решта — одержувачі спеціальних виплат: за інвалідністю, через втрату годувальника та інших підстав. Найвищими залишаються пенсії суддів — згідно із законом, це довічне грошове забезпечення. У середньому судді отримують понад 108 тис. грн на місяць.

Нагадаємо, українці передпенсійного віку, які опинилися без роботи, можуть достроково вийти на відпочинок. Однак для цього людина має відповідати низці умов.

У Пенсійному фонді розповіли, що деякі українці можуть вийти на пенсію в 55 років. Однак така пільга доступна не всім.