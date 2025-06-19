Связаны ли прописка и коммуналка: как регистрация влияет на размер платежей

В Украине до сих пор существует недопонимание относительно влияния прописки (регистрации места жительства) на расчет коммунальных платежей.

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Распространено мнение, что наличие регистрации напрямую влияет на сумму ежемесячных начислений. Однако в 2025 году действуют прежние правила, при этом акцент сделан на защиту прав потребителей и возможность проведения перерасчета в случае необходимости. Об этом сообщают в Глыбокской громаде.

Начисление платы за коммунальные услуги в Украине осуществляется на основе трех ключевых факторов: наличие счетчиков, жилая площадь и количество зарегистрированных жителей.

Первый и самый важный фактор — наличие приборов учета. Если в квартире или доме установлены счетчики на газ, воду и электроэнергию, то сумма в платежке формируется исходя исключительно из фактического потребления. В этом случае количество прописанных лиц значения не имеет — учитываются лишь реально использованные ресурсы. Такой подход мотивирует потребителей бережно использовать коммунальные услуги и делает фактор регистрации практически несущественным.

Вторая категория — это коммунальные услуги, которые начисляются исходя из общей площади квартиры или дома. В этом случае на сумму оплаты не влияет ни наличие счетчиков, ни количество прописанных жильцов:

централизованное отопление;

взносы на капитальный ремонт;

содержание дома и придомовой территории;

вывоз мусора;

уборка подъездов.

Здесь базовой единицей расчета являются квадратные метры, и даже если в квартире никто не прописан — оплата все равно будет начисляться.

Если счетчики не установлены, расчет оплаты за отдельные коммунальные услуги производится исходя из числа зарегистрированных в жилье лиц. В таких ситуациях применяются установленные нормы потребления, которые умножаются на количество проживающих.

Это следующие услуги:

горячее и холодное водоснабжение: если нет счетчиков, плата рассчитывается по нормативу на одного человека;

газ: в случае отсутствия счетчика плата зависит от количества прописанных;

электроэнергия: без счетчика применяется норматив на человека;

водоотведение: начисление также зависит от количества зарегистрированных жителей.

Это означает, что если в квартире прописано больше человек, чем фактически проживает, вы можете существенно переплачивать. Например, по нормам 2025 года, норматив потребления воды на одного человека может составлять 6-8 кубометров в месяц, что значительно превышает реальное потребление одного человека.

Напомним, в Украине члены семей военнослужащих, которые проходят службу, имеют право на льготы. Это право распространяется и на их супругов.

Ранее сообщалось, что определенные категории пенсионеров имеют возможность оплачивать коммунальные услуги по льготным тарифам. Такие льготы предоставляются представителям отдельных профессиональных групп.