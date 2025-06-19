Чи пов'язані прописка і комуналка: як реєстрація впливає на розмір платежів

В Україні досі існує непорозуміння щодо впливу прописки (реєстрації місця проживання) на розрахунок комунальних платежів.

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Поширена думка, що наявність реєстрації безпосередньо впливає на суму щомісячних нарахувань. Однак у 2025 році діють попередні правила, водночас акцент зроблено на захист прав споживачів і можливість проведення перерахунку в разі потреби. Про це повідомляють у Глибоцькій громаді.

Нарахування плати за комунальні послуги в Україні здійснюється на основі трьох ключових чинників: наявність лічильників, житлова площа та кількість зареєстрованих мешканців.

Перший і найважливіший чинник — наявність приладів обліку. Якщо у квартирі або будинку встановлено лічильники на газ, воду та електроенергію, то сума в платіжці формується виходячи виключно з фактичного споживання. У цьому разі кількість прописаних осіб значення не має — враховуються лише реально використані ресурси. Такий підхід мотивує споживачів дбайливо використовувати комунальні послуги і робить чинник реєстрації практично несуттєвим.

Друга категорія — це комунальні послуги, які нараховують виходячи із загальної площі квартири або будинку. У цьому випадку на суму оплати не впливає ні наявність лічильників, ні кількість прописаних мешканців:

централізоване опалення;

внески на капітальний ремонт;

утримання будинку та прибудинкової території;

вивезення сміття;

прибирання під'їздів.

Тут базовою одиницею розрахунку є квадратні метри, і навіть якщо у квартирі ніхто не прописаний — оплата все одно нараховуватиметься.

Якщо лічильники не встановлені, розрахунок оплати за окремі комунальні послуги проводять виходячи з числа зареєстрованих у житлі осіб. У таких ситуаціях застосовуються встановлені норми споживання, які множаться на кількість людей, що проживають.

Це такі послуги:

гаряче і холодне водопостачання: якщо немає лічильників, плату розраховують за нормативом на одну людину;

газ: у разі відсутності лічильника плата залежить від кількості прописаних;

електроенергія: без лічильника застосовується норматив на людину;

водовідведення: нарахування також залежить від кількості зареєстрованих мешканців.

Це означає, що якщо у квартирі прописано більше осіб, ніж фактично проживає, ви можете суттєво переплачувати. Наприклад, за нормами 2025 року, норматив споживання води на одну особу може становити 6-8 кубометрів на місяць, що значно перевищує реальне споживання однієї людини.

Нагадаємо, в Україні члени сімей військовослужбовців, які проходять службу, мають право на пільги. Це право поширюється і на їхнє подружжя.

Раніше повідомлялося, що певні категорії пенсіонерів мають можливість оплачувати комунальні послуги за пільговими тарифами. Такі пільги надаються представникам окремих професійних груп.