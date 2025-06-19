Испания ужесточила правила и штрафы для туристов: что важно помнить в 2025 году

Испания остается одним из самых популярных туристических направлений в мире — только за 2024 год ее посетили рекордные 94 миллиона человек.

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Столь масштабный наплыв туристов вызывает все большее недовольство у местных жителей, особенно в популярных регионах. В ответ на протесты, прошедшие в Барселоне, Пальма-де-Майорке и других городах, власти страны вводят новые правила, которые напрямую коснутся путешественников, сообщает Metro.

Массовые демонстрации в Испании и других южноевропейских странах показали: терпение местных жителей на исходе. В Барселоне активисты даже облили туристов водой, протестуя против превращения города в "парк развлечений". Власти не остались осторонь — теперь туристам придется соблюдать новые жесткие нормы. Вот ключевые изменения.

Повышение туристических сборов

На Балеарских островах (Майорка, Ибица и др.) Туристический налог планируют увеличить с 4 до 6 евро за ночь. Плата будет зависеть от уровня гостиницы, а в пиковые месяцы (июнь–август) возрастет особенно сильно. К примеру, за неделю в пятизвездочном отеле турист заплатит 42 евро заместо 30. Для пассажиров круизов сбор вырастет в три раза — с 2 до 6 евро.

В Барселоне сбор достигнет рекордных 15 евро в сутки – в зависимости от класса жилья. Уже сейчас за ночь в пятизвездочном отеле туристы платят 7,32 евро, а с учетом новых норм сумма вдвоится.

Ограничения на алкоголь и экскурсии

На Майорке и Ибице в зонах, наиболее подверженных проблемам, вводится лимит на алкоголь по системе "все включено" — не более 6 напитков в день (3 за обедом и 3 за ужином). Также запрещены паб-кроулы на набережной Магалуфа.

Не считая того, на Майорке сейчас действуют ограничения на групповые пешеходные экскурсии: менее 20 человек в одной группе. Для других островов лимит остается прежним – до 70 участников.

Новые запреты на пляжах и в городах

На пляжах Гран-Канарии запретили курение, музыку, приготовление пищи, использование зонтов и палаток, сбор ракушек, даже душевые нельзя использовать для мытья с мылом. Нарушения обойдутся дорого: от 30 до 3000 евро. Категории "серьезности" нарушены не определены, поэтому лучше не рисковать.

В городе Сольер (Майорка) центр стал зоной "только для местных" — арендованные автомобили теперь туда не пускают. Туристам придется оставлять машины на окраине.

Деньги, аренда и "сухой закон"

С июля 2025 года магазины могут не принимать поврежденные купюры номиналом 50 евро — именно такие банкноты чаще всего подделываются.

Также с 2025 года в Малаге был введен трехлетний мораторий на регистрацию новых объектов для краткосрочной аренды. Это не запрет на туристов, а мера по борьбе с нехваткой жилья для местных жителей. Отели и существующие объекты по-прежнему доступны для бронирования.

Наконец, в курортных районах на Майорке и Ибице с 21:30 до 8:00 запрещена продажа алкоголя и его употребление на улицах. А лодки для вечеринок не могут приближаться к берегу поближе, чем на одну морскую милю.

Отметим, 4 июня Фокус писал о трех самых дешевых курортных городах Европы, в которых можно провести летний отпуск в 2025 году. Один из них расположен на берегу Черного моря в Болгарии, два других — на Средиземном (Греция и Италия).

Напоминаем, медиа расспросили украинцев, какие они планируют провести отпуск-2025, и выяснили, какое количество людей имеет желание и возможность поехать за границу.