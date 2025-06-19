Іспанія посилила правила і штрафи для туристів: що важливо пам'ятати у 2025 році

Іспанія залишається одним із найпопулярніших туристичних напрямків у світі — тільки за 2024 рік її відвідали рекордні 94 мільйони осіб.

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Настільки масштабний наплив туристів викликає дедалі більше невдоволення у місцевих жителів, особливо в популярних регіонах. У відповідь на протести, що відбулися в Барселоні, Пальма-де-Майорці та інших містах, влада країни запроваджує нові правила, які безпосередньо торкнуться мандрівників, повідомляє Metro.

Масові демонстрації в Іспанії та інших південноєвропейських країнах засвідчили: терпіння місцевих жителів скінчилося. У Барселоні активісти навіть облили туристів водою, протестуючи проти перетворення міста на "парк розваг". Влада не залишилася осторонь — тепер туристам доведеться дотримуватися нових жорстких норм. Ось ключові зміни.

Підвищення туристичних зборів

На Балеарських островах (Майорка, Ібіца та ін.) туристичний податок планують збільшити з 4 до 6 євро за ніч. Плата залежатиме від рівня готелю, а в пікові місяці (червень-серпень) зросте особливо сильно. Наприклад, за тиждень у п'ятизірковому готелі турист заплатить 42 євро замість 30. Для пасажирів круїзів збір зросте втричі — з 2 до 6 євро.

У Барселоні збір сягне рекордних 15 євро на добу — залежно від класу житла. Уже зараз за ніч у п'ятизірковому готелі туристи платять 7,32 євро, а з урахуванням нових норм сума подвоїться.

Обмеження на алкоголь та екскурсії

На Майорці та Ібіці в зонах, найбільш схильних до проблем, запроваджують ліміт на алкоголь за системою "все включено" — не більше 6 напоїв на день (3 за обідом і 3 за вечерею). Також заборонено паб-кроули на набережній Магалуфа.

Крім того, на Майорці зараз діють обмеження на групові пішохідні екскурсії: менше ніж 20 осіб в одній групі. Для інших островів ліміт залишається колишнім — до 70 учасників.

Нові заборони на пляжах і в містах

На пляжах Гран-Канарії заборонили паління, музику, приготування їжі, використання парасольок і наметів, збір черепашок, навіть душові не можна використовувати для миття з милом. Порушення обійдуться дорого: від 30 до 3000 євро. Категорії "серйозності" порушень не визначені, тому краще не ризикувати.

У місті Сольєр (Майорка) центр став зоною "тільки для місцевих" — орендовані автомобілі тепер туди не пускають. Туристам доведеться залишати машини на околиці.

Гроші, оренда та "сухий закон"

З липня 2025 року магазини можуть не приймати пошкоджені купюри номіналом 50 євро — саме такі банкноти найчастіше підробляють.

Також з 2025 року в Малазі було введено трирічний мораторій на реєстрацію нових об'єктів для короткострокової оренди. Це не заборона на туристів, а захід по боротьбі з нестачею житла для місцевих жителів. Готелі та наявні об'єкти, як і раніше, доступні для бронювання.

Нарешті, у курортних районах на Майорці та Ібіці з 21:30 до 8:00 заборонено продаж алкоголю та його вживання на вулицях. А човни для вечірок не можуть наближатися до берега ближче, ніж на одну морську милю.

Зазначимо, 4 червня Фокус писав про три найдешевші курортні міста Європи, в яких можна провести літню відпустку в 2025 році. Одне з них розташоване на березі Чорного моря в Болгарії, два інших — на Середземному (Греція та Італія).

Нагадуємо, медіа розпитали українців, які вони планують провести відпустку-2025, і з'ясували, яка кількість людей має бажання і можливість поїхати за кордон.