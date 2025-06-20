Три волны весенних заморозков значительно повредили ягоды и фруктовые культуры Украины. Фокус исследовал, стабилизируются ли цены и какие фрукты будут в дефиците для потребителей в 2025 году.

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Из-за погодных условий весной 2025-го урожай абрикосов, персиков, черешни, яблок, голубики понес потери до 30-85 %, в зависимости от региона. Эксперты говорят о подорожании фруктов в Украине. В то же время и успокаивают — цены стабилизируются. Фокус узнал, когда и при каких условиях.

Какие сейчас цены на фрукты и ягоды в Украине

По состоянию на 19 июня 2025 года, с учетом данных редакции с рынков, магазинов, а также прогнозов экспертов, можно говорить о значительном подорожании отдельных видов продуктов. Например, яблок. Если их средняя цена в прошлом году составляла около 28 грн/за кг, в зависимости от сорта, а в мае 2025-го — в диапазоне 48-70 грн/кг, то сейчас, в июне, средняя цена яблок составляет около 69-85 грн/кг. Однако, если для новых яблок начало лета — еще не сезон, то клубника, черешня, абрикосы, голубика являются показательной группой продуктов для июня.

Продукт Мін. ціна (грн/кг) Макс. ціна (грн/кг) Коментар Полуниця 170 339 Закарпаття - 170 грн опт; мережі — 269–339 грн/кг Черешня 180 380 Вітчизняна - 180–200; імпорт — до 380 грн Абрикоси 100 130 Київ - 100 грн; Львів — 130 грн (імпорт) Лохина 80 200 Опт. ціни стартують від 80 грн/кг; роздріб до 200 грн/кг в Черкаській обл.

Как видим, черешня в этом году побила рекорды. По данным аналитиков платформы для плодоовощного бизнеса EastFruit, имеет самый высокий уровень цен за 10 последних лет. И несмотря на такую высокую цену, качество черешни относительно невысокое.

А вот настоящую голубику, ранний урожай которой значительно повредили весенние заморозки, следует ждать не раньше июля.

Настоящую украинскую голубику следует ждать не раньше июля Фото: Freepik

По словам члена Комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрия Соломчука, на урожай косточковых очень негативно повлияли погодные условия — заморозки весной 2025-го.

"Аграрии понесли огромные убытки, потому что они работают целый год, чтобы собрать один урожай. Получилось так, что у них целый год выпал", — отметил эксперт отрасли.

Из-за погодных условий весной 2025-го урожай абрикосов, персиков, черешни, яблок, голубики понес потери до 30-85 %

В то же время, отметил, что цены еще стабилизируются, ведь спрос потребителей на ягоды и фрукты в сезон удовлетворяют в основном малые фермерские хозяйства. Благодаря им стоимость будет приемлемой.

"Вообще в летний период таким продовольствием, как овощи, фрукты, ягоды, украинцев в основном обеспечивают домохозяйства, а также малые фермерские хозяйства. Они всегда стабилизируют цены на такие группы товаров. Поэтому, думаю, в летний период цены будут более-менее доступными для украинцев", — добавил он.

Цены на черешню в 2025 году побили рекорды Фото: Freepik

С Дмитрием Соломчуком соглашается эксперт "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин и добавляет, что заморозки — не единственная причина потерь урожая, ведь основные регионы производства косточковых культур в Украине пока оккупированы. По черешне в третьей декаде июня, возможно, и стоит ожидать снижения цены на эту ягоду. А вот, в частности, абрикосы будут в дефиците и в основном импортные.

Заморозки — не единственная причина потерь урожая, ведь основные регионы производства косточковых культур в Украине пока оккупированы

"Кроме того, что традиционное место основного роста абрикосов — это ныне оккупированные территории Запорожской области, так еще и в фермерских хозяйствах, которые традиционно выращивают этот вид косточковых, там, к сожалению, были заморозки того момента, когда было цветение. Говорят, что абрикосов будет на 50-60% меньше, чем ожидаемый урожай. Бесспорно будет импорт. Но что такое импорт в наших реалиях, мы осознаем. Будет многое зависеть от курса гривны к доллару", — говорит Олег Пендзин.

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Поэтому, по словам экспертов, с группой косточковых в Украине будут проблемы. Из-за низкого урожая, оккупации, девальвации гривны и осложненной логистики украинцам не следует надеяться на обвал цен на ягоды и фрукты. Наоборот, в пик сезона они все равно прибавят в стоимости не менее 20%, а то и все 50%, по сравнению со стоимостью в 2024 году.

Как Фокус писал ранее, черешня в этом году многим — "не по карману".