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Экономика

Цены на фрукты и ягоды бьют рекорды: будут ли дешеветь черешня, клубника и абрикосы

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Фото: Getty Images | Цены на черешню побили рекорды, а абрикосы будут в дефиците в 2025 году

Три волны весенних заморозков значительно повредили ягоды и фруктовые культуры Украины. Фокус исследовал, стабилизируются ли цены и какие фрукты будут в дефиците для потребителей в 2025 году.

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Из-за погодных условий весной 2025-го урожай абрикосов, персиков, черешни, яблок, голубики понес потери до 30-85 %, в зависимости от региона. Эксперты говорят о подорожании фруктов в Украине. В то же время и успокаивают — цены стабилизируются. Фокус узнал, когда и при каких условиях.

Какие сейчас цены на фрукты и ягоды в Украине

По состоянию на 19 июня 2025 года, с учетом данных редакции с рынков, магазинов, а также прогнозов экспертов, можно говорить о значительном подорожании отдельных видов продуктов. Например, яблок. Если их средняя цена в прошлом году составляла около 28 грн/за кг, в зависимости от сорта, а в мае 2025-го — в диапазоне 48-70 грн/кг, то сейчас, в июне, средняя цена яблок составляет около 69-85 грн/кг. Однако, если для новых яблок начало лета — еще не сезон, то клубника, черешня, абрикосы, голубика являются показательной группой продуктов для июня.

Продукт

Мін. ціна (грн/кг)

Макс. ціна (грн/кг)

Коментар

Полуниця

170

339

Закарпаття - 170 грн опт; мережі — 269–339 грн/кг 

Черешня

180

380

Вітчизняна - 180–200; імпорт — до 380 грн

Абрикоси

100

130

Київ - 100 грн; Львів — 130 грн (імпорт)

Лохина

80

200

Опт. ціни стартують від 80 грн/кг; роздріб до 200 грн/кг в Черкаській обл.

Как видим, черешня в этом году побила рекорды. По данным аналитиков платформы для плодоовощного бизнеса EastFruit, имеет самый высокий уровень цен за 10 последних лет. И несмотря на такую высокую цену, качество черешни относительно невысокое.

А вот настоящую голубику, ранний урожай которой значительно повредили весенние заморозки, следует ждать не раньше июля.

Настоящую украинскую голубику следует ждать не раньше июля Fullscreen
Настоящую украинскую голубику следует ждать не раньше июля
Фото: Freepik

По словам члена Комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрия Соломчука, на урожай косточковых очень негативно повлияли погодные условия — заморозки весной 2025-го.

"Аграрии понесли огромные убытки, потому что они работают целый год, чтобы собрать один урожай. Получилось так, что у них целый год выпал", — отметил эксперт отрасли.

Из-за погодных условий весной 2025-го урожай абрикосов, персиков, черешни, яблок, голубики понес потери до 30-85 %

В то же время, отметил, что цены еще стабилизируются, ведь спрос потребителей на ягоды и фрукты в сезон удовлетворяют в основном малые фермерские хозяйства. Благодаря им стоимость будет приемлемой.

"Вообще в летний период таким продовольствием, как овощи, фрукты, ягоды, украинцев в основном обеспечивают домохозяйства, а также малые фермерские хозяйства. Они всегда стабилизируют цены на такие группы товаров. Поэтому, думаю, в летний период цены будут более-менее доступными для украинцев", — добавил он.

Цены на черешню в 2025 году побили рекорды Fullscreen
Цены на черешню в 2025 году побили рекорды
Фото: Freepik

С Дмитрием Соломчуком соглашается эксперт "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин и добавляет, что заморозки — не единственная причина потерь урожая, ведь основные регионы производства косточковых культур в Украине пока оккупированы. По черешне в третьей декаде июня, возможно, и стоит ожидать снижения цены на эту ягоду. А вот, в частности, абрикосы будут в дефиците и в основном импортные.

Заморозки — не единственная причина потерь урожая, ведь основные регионы производства косточковых культур в Украине пока оккупированы

"Кроме того, что традиционное место основного роста абрикосов — это ныне оккупированные территории Запорожской области, так еще и в фермерских хозяйствах, которые традиционно выращивают этот вид косточковых, там, к сожалению, были заморозки того момента, когда было цветение. Говорят, что абрикосов будет на 50-60% меньше, чем ожидаемый урожай. Бесспорно будет импорт. Но что такое импорт в наших реалиях, мы осознаем. Будет многое зависеть от курса гривны к доллару", — говорит Олег Пендзин.

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Поэтому, по словам экспертов, с группой косточковых в Украине будут проблемы. Из-за низкого урожая, оккупации, девальвации гривны и осложненной логистики украинцам не следует надеяться на обвал цен на ягоды и фрукты. Наоборот, в пик сезона они все равно прибавят в стоимости не менее 20%, а то и все 50%, по сравнению со стоимостью в 2024 году.

Как Фокус писал ранее, черешня в этом году многим — "не по карману".